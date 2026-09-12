Chandauli News: लोजपा मजदूर सभा के जिलाध्यक्ष बने शरद कुमार

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लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) की बैठक मानिकपट्टी में हुई। इसमें प्रदेश अध्यक्ष पूर्वी यूपी राम भवन गहलोत की मौजूदगी में मजदूर सभा का जिलाध्यक्ष शरद कुमार मिश्र को बनाया गया। उन्होंने कहा पार्टी ने मुझ पर जो भरोसा जताया है, उस पर खरा उतरते हुए कालीन बुनकरों, दैनिक श्रमिकों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के हकों की लड़ाई पूरी मजबूती से लड़ी जाएगी। केंद्र व राज्य सरकार की श्रमिक कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम पंक्ति के श्रमिक तक पहुंचाना मेरी पहली प्राथमिकता होगी। इस मौके पर सजेंद्र यादव, मुकद्दर अंसारी, संजय जायसवाल आदि रहे।