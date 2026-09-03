Chandauli News: सर्विस लेन बनाई नहीं, पांच महीने पहले खोदकर भूले चार फीट गहरे 50 से ज्यादा गड्ढे

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पड़ाव से गोधना तक सिक्स लेन का निर्माण 328 करोड़ से 2022 से चल रहा है। इसके तहत पड़ाव से पीडीडीयू नगर तक की सड़क बन चुकी है। दुलहीपुर से लेकर पीडीडीयू नगर गुरुद्वारा तक करीब 4 किलोमीटर मार्ग पर दोनो तरफ सर्विस लेन के लिए 50 से ज्यादा गड्ढे खोदे गए हैं। इन गड्ढों की गहराई 3 से 4 फीट है। गड्ढे खोदने के बाद इनको बनाया नहीं जा सका।केस-1नई बस्ती में सड़क किनारे तालाब जैसा नजारानगर में नई बस्ती के सड़क के दक्षिणी छोर पर करीब 400 मीटर दूरी तक गड्ढा खोदकर मिट्टी निकाल ली गई है। घरों से निकलने वाला सीवर पहले से ही भरा हुआ था। बारिश होने की वजह से और भी पानी उसमें भर गया है। सड़क पर चेतावनी बोर्ड या बैरिकेडिंग भी नहीं है इससे आए दिन लोग गिरकर चोटिल हो रहे हैं।केस-2मछली मंडी के सामने खुले में दिख रही सरियानगर के मछली मंडी के सामने खेादकर छोड़े गए गड्ढे में सरिया भी खुली छोड़ दी गई है। यहां पर 20 से ज्यादा सरिया खुले में दिख रहे हैं। कहीं कोई चेतावनी बोर्ड और बैरिकेडिंग भी नहीं है। इस मार्ग से रोजाना हजारों की संख्या में लोग जाते हैं ऐसे में गिर जाने पर पड़ा हादसा हो सकता है।केस-3कैलाशपुरी में गड्ढों के बीच जर्जर पोलनगर के कैलाशपुरी में सड़क के दोनो छोर पर खोदकर छोड़े गए गड्ढों में पानी भरने के साथ बिजली के जर्जर पोल भी जुगाड़ के साथ खड़े किए गए हैं। ऐसे में बारिश होने या फिर आंधी में ये पोल भी गिर सकते हैं। गड्ढों मे पानी भरने से खतरा रहता है।केस-4चंदासी पुलिस चौकी से पहले गड्ढे में वाहननगर में चंदासी पुलिस चौकी के थाड़ा सा पहले खोदकर छोड़े गए गड्ढों की वजह से वाहन खड़े करने का जगह ही नहीं बचा है। इस वजह से लोग उसी गड्ढों में ही वाहन खड़े हो रहे हैं। बारिश की वजह से वाहनों के पहिए पानी में डूब गए हैं। उनको निकालना तक मुश्किल हो गया है। बारिश के साथ सीवर का पानी होने से बदबू भी आती है।इनसेटगाय हुई चोटिल, बाइक समेत गिरा सवारनगर में सड़क के दोनों तरफ खोदे गए गड्ढों से आए दिन हादसे होते हैं लेकिन अधिकारियों को इसकी परवाह नहीं है। 3 अगस्त को पड़ाव निवासी गिरीश कुमार को पीडीडीयू नगर से लौटते समय शाम हो गई थे। रास्ते में अंधेरा होने की वजह से वह नई बस्ती के पास बाइक सहित गड्ढे में गिर गए थे, जिससे उनके हाथ और केहुनी में चोटें आई थीं। वहीं, एक सितंबर को मछली मंडी के सामने गड्ढे में एक गाय गिर गई थी। गड्ढे की सरिया से उसका शरीर लहूलुहान हो गया था। करीब एक घंटे के मशक्कत के बाद उसे निकाला जा सका। स्थानीय निवासी लालबाबू ने बताया कि अगर गड्ढे में कोई बच्चा गिर गया तो उसके बचने के आसार कम हैं।इनसेट328 करोड़ में पड़ाव से पीडीडीयू नगर तक बन रही सड़क14 किलोमीटर तक सिक्स लेन और फोर लेन की है लंबाई2022 से चल रहा सड़क का निर्माण कार्य50 से ज्यादा जगहों पर सर्विस लेन के लिए खोदा गड्ढालोगों ने कहा, मौत का कुआं बनायासड़क किनारे 50 से ज्यादा 4 फीट गहरे गड्ढे खोदकर छोड़ दिए गए हैं। सीवर और बारिश का पानी भरने से डेंगू-मलेरिया का खतरा तो है ही, बदबू से जीना मुहाल हो गया है। गलती से कोई बच्चा इसमें गिर गया तो जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। -अशोक पाल, हृदयपुरगड्ढों के पास कोई बैरिकेडिंग या चेतावनी बोर्ड नहीं लगाया गया है। तीन अगस्त की शाम को एक व्यक्ति को गड्ढा नहीं दिखा और वह बाइक समेत उसमें जा गिरा। यह सड़क नहीं, राहगीरों के लिए मौत का कुआं बन चुकी है। -लालबहादुर, बिछड़ी वार्डदुकानों के सामने खोदे गए गड्ढे में एक सितंबर को गाय गिरकर लहूलुहान हो गई और उसका पैर टूट गया। एक घंटे मशक्कत के बाद उसे निकाला गया। किसी दिन कोई बड़ा हादसा हो जाएगा तब जाकर अधिकारी जागेंगे। -प्रभाकर सिंह, पीडीडीयू नगरचंदासी चौकी के पास गड्ढों की वजह से गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं बची है। पानी और कीचड़ में वाहन धंस जाते हैं और उन्हें निकालना मुश्किल हो जाता है। रोज गाड़ियां खराब हो रही हैं, लेकिन अधिकारी बेपरवाह हैं। -कृष्णा जायसवाल, पीडीडीयू नगरकोट-- बिजली के खंभे नहीं हटने के कारण से सर्विस लेन का काम रुका था। अब मामला सुलझ गया है। बारिश के बाद सर्विस लेन का निर्माण कराया जाएगा। तब तक के लिए बैरिकेडिंग और चेतावनी बोर्ड लगा दिए जाएंगे। - राजेश कुमार, एक्सईएन, लोक निर्माण विभाग