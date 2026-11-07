Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Chandauli News ›   Piles of trash accumulate from the cleaning of homes and shops; sanitation workers are engaged in clearing them.

Chandauli News: घरों-दुकान की सफाई से लगे कूड़े के ढेर, हटाने में जुटे सफाईकर्मी

Sat, 07 Nov 2026 02:32 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 02:32 AM IST
विज्ञापन
Piles of trash accumulate from the cleaning of homes and shops; sanitation workers are engaged in clearing them.
पीडीडीयू नगर के परशुरामपुर में सफाई करते पालिका कर्मी। संवाद
पीडीडीयू नगर। दीपावली पर घरों और दुकानों में हुई साफ-सफाई के बाद नगर के कई इलाकों में कूड़े के ढेर लग गए हैं। सड़कों के किनारे और खाली प्लाटों में जमा कचरे से बढ़ती गंदगी को देखते हुए नगर पालिका प्रशासन ने विशेष सफाई अभियान शुरू कराया है।
विज्ञापन

इसके तहत 25 वार्डों में 50 से अधिक स्थान चिह्नित कर कचरा हटाने के लिए 100 से अधिक सफाई कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है।
नगर में डेढ़ लाख से अधिक की आबादी निवास करती है। दीपावली के मद्देनजर पिछले कई दिनों से घरों और दुकानों में सफाई की जा रही थी। इस दौरान पुराने सामान, कागज, प्लास्टिक और अन्य घरेलू कचरे को कई जगह सड़कों के किनारे और खाली प्लाटों में डाल दिया गया। इससे जगह-जगह कूड़े के ढेर लग गए और लोगों को आवागमन में परेशानी होने लगी।
विज्ञापन

स्थिति को देखते हुए पालिका प्रशासन ने सभी 25 वार्डों में गंदगी वाले स्थान चिह्नित कर विशेष अभियान शुरू किया है। सफाई कर्मचारियों को प्राथमिकता के आधार पर इन स्थानों से कचरा हटाने की जिम्मेदारी दी गई है। अभियान पूरा होने के बाद वार्डों में सफाई व्यवस्था सामान्य बनाने में मदद मिलेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

नगर पालिका चेयरमैन सोनू किन्नर ने बताया कि दीपावली के मद्देनजर विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने नागरिकों से भी शहर को साफ-सुथरा बनाए रखने में सहयोग की अपील की।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed