Chandauli News: दीप जलाकर अमर बलिदानियों को किया नमन

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मऊ में तैनात एसडीएम सुनील कुमार भारती ने कहा कि दीपावली और होली जैसे पर्वों पर देश के अमर बलिदानियों को याद करना प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व की बात है। उनके परिजनों से मिलकर उन्हें अपनापन और सम्मान का एहसास कराना भी जरूरी है। उनके त्याग और बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता।विशिष्ट अतिथि पूर्व जिला पंचायत सदस्य डॉ. योगेंद्र नाथ ओझा उर्फ राजू ने कहा कि सैनिकों के अदम्य साहस और समर्पण के कारण ही देशवासी सुरक्षित महसूस करते हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। बिरहा गायक बालचरण यादव ने सरस्वती वंदना और स्वागत गीत प्रस्तुत किया। प्राथमिक विद्यालय नदेसर मारूफपुर के बच्चों ने देशभक्ति गीतों पर नृत्य प्रस्तुत किया।संस्था अध्यक्ष अरविंद यादव और पदाधिकारियों ने अतिथियों को अंगवस्त्र और स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया। संचालन दुर्गेश पांडेय ने किया।