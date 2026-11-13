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Chandauli News: वार्ड स्तर पर महीनेभर चलेगा कांग्रेस का वोट बचाओ, देश बचाओ अभियान

Fri, 13 Nov 2026 01:51 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 01:51 AM IST
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Congress to run a month-long 'Save Votes, Save the Nation
पीडीडीयू नगर में कांग्रेस की बैठक में उपस्थित कार्यकर्ता। संवाद
पीडीडीयू नगर। गल्ला मंडी स्थित कैंप कार्यालय में बृहस्पतिवार को शहर कांग्रेस कमेटी के सदस्यों की बैठक हुई। इसमें दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित रैली में मुगलसराय और चंदौली के कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भागीदारी और रैली की सफलता पर खुशी जताई गई। साथ ही संगठन की गतिविधियों, जनसमस्याओं को लेकर किए गए आंदोलनों और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की गई।
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शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बृजेश गुप्ता ने कहा कि वोट बचाओ, देश बचाओ अभियान के तहत पार्टी की ओर से एक महीने तक वार्ड स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसमें राष्ट्रीय पर्यवेक्षक भी शामिल होंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार और चुनाव आयोग के बीच सांठगांठ के चलते चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस दौरान विजय गुप्ता, संतोष तिवारी, संजय जायसवाल, रमेश पांडेय, इमरान आलम, मुन्नी सिंह पटेल, रंजीत जायसवाल, नेसार शाह, मुकीम खान, दीपक चौधरी, कन्हैया आदि रहे। संचालन शाहिद तौसीफ व धन्यवाद ज्ञापन दयाराम पटेल ने किया।
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