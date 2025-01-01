फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Chandauli News ›   Over 250 streetlights have been out for six months, leaving more than 50 streets in darkness.

Chandauli News: 6 महीने से 250 से ज्यादा स्ट्रीट लाइटों की बत्ती गुल, 50 से अधिक गलियों में रहता है अंधेरा

Fri, 09 Oct 2026 01:12 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 01:12 AM IST
विज्ञापन
Over 250 streetlights have been out for six months, leaving more than 50 streets in darkness.
पीडीडीयू नगर के गुरुद्वारा के समीप खराब स्ट्रीट लाइट। संवाद
पीडीडीयू नगर। शहर को रोशन करने के लिए करीब एक करोड़ 75 लाख रुपये खर्च कर लगाई गईं स्ट्रीट लाइटें व्यवस्था की बदहाली से जूझ रही हैं। इनमें 250 से ज्यादा स्ट्रीट लाइटें पिछले छह महीने से खराब हैं, जिसके कारण नगर की 50 से ज्यादा गलियों और मोहल्लों में रात में अंधेरा पसरा रहता है। क्षेत्र के लोगों की शिकायतों के बाद भी नगर पालिका प्रशासन इनकी मरम्मत नहीं करा रहा। ऐसे में शाम होते ही कई मोहल्लों में अंधेरे की वजह से आने-जाने में लोगों को परेशानी होती है।
विज्ञापन

नवरात्र का पर्व नजदीक होने के कारण बाजारों और प्रमुख मार्गों के साथ ही मोहल्लों में भी रात में आवाजाही बढ़ने लगी है। इसके बावजूद कई गलियों में रोशनी की व्यवस्था नहीं होने से लोगों में सुरक्षा को लेकर चिंता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि खराब लाइटों की शिकायत कई बार की गई, लेकिन नियमित निगरानी और समय से मरम्मत की व्यवस्था नहीं होने के कारण समस्या बनी हुई है।
विज्ञापन

नगर पालिका की ओर से शहर में सार्वजनिक स्थानों और बिजली के खंभों पर 2150 स्ट्रीट लाइटें लगाई गई थी। इनमें करीब 500 एलईडी बल्ब भी शामिल हैं। पालिका के अनुसार पिछले छह महीने से 250 से ज्यादा लाइटें खराब हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

कैलाशपुरी वार्ड, महमूदपुर, रविनगर, कालीमहाल, चंदासी, कसाब महाल, अलीनगर, बिछड़ी और मुगलचक समेत कई मोहल्लों की गलियों में खराब लाइटों की शिकायत सामने आई है। कई जगहों पर एक ही गली में एक से अधिक लाइटें खराब होने के कारण अंधेरा और गहरा हो जाता है।

पीडीडीयू नगर के गुरुद्वारा के समीप खराब स्ट्रीट लाइट। संवाद

पीडीडीयू नगर के गुरुद्वारा के समीप खराब स्ट्रीट लाइट। संवाद

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed