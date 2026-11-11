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Chandauli News: अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत

Wed, 11 Nov 2026 01:42 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 01:42 AM IST
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Motorcyclist dies after being hit by an unidentified vehicle
सैयदराजा। स्थानीय थाना क्षेत्र के नौबतपुर में सोमवार को देर रात सड़क हादसे में बाइक सवार अभिषेक की मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। बिहार के धनेछा निवासी अभिषेक बाइक से नौबतपुर की ओर आ रहे थे। इसी दौरान किसी अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर गई। हादसे में अभिषेक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने घायल को अस्पताल पहुंचाया।
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सैयदराजा थाना प्रभारी अशोक मिश्रा ने बताया कि बाइक से गिरने के कारण दो लोग घायल हुए थे, जिनमें एक की मौत हो गई है। मंगलवार को दोपहर दो बजे तक मृतक की पूरी पहचान की जानकारी नहीं हो सकी थी। उधर, परिजनों को आशंका है कि किसी वाहन की टक्कर से बाइक अनियंत्रित हुई। हादसे की वजह जानने के लिए वे घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रहे हैं।
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