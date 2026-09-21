Chandauli News: दीवार की मरम्मत के विवाद में मां-बेटी पर किया हमला

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गांव निवासी रीता देवी के अनुसार वह अपने बच्चों के साथ घर की पुरानी दीवार गिराकर उसकी मरम्मत करा रही थीं। इसी दौरान पड़ोसी बलदाऊ, उसकी पत्नी बीरांगना और बेटी श्रेया वहां पहुंचीं और पुरानी रंजिश को लेकर विवाद करने लगीं। आरोप है कि विरोध करने पर तीनों ने रीता देवी की बेटी नीरज के साथ लात-घूंसों और डंडे से मारपीट की। मारपीट में नीरज बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी।पीड़ित परिवार का आरोप है कि युवती के अचेत होने के बाद भी बलदाऊ ने उसके साथ अभद्रता की। शोर सुनकर पहुंचे ग्रामीणों ने बीच-बचाव कर युवती को बचाया। इसके बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए चले गए। घायल नीरज को सीएचसी नौगढ़ ले जाया गया। चिकित्सक डॉ. सत्य ने प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। परिजनों के अनुसार युवती के सिर और सीने में चोटें आई हैं। थानाध्यक्ष संतोष कुमार ने बताया कि मामला जमीन से जुड़े विवाद का है। दोनों पक्षों को थाने बुलाया गया है। मामले की जांच की जा रही है।