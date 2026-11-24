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आरोपी को पुलिस ने रविवार को सकलडीहा रोड स्थित बिल्डिंग मैटेरियल की दुकान से गिरफ्तार किया। थानाध्यक्ष अशोक कुमार मिश्र ने बताया कि मनराजपुर निवासी हरिदास यादव की गांव में पान-गुटखे की दुकान है। 21 नवंबर की सुबह 7:30 बजे गांव निवासी विशाल यादव दुकान पर उधार गुटखा मांगने पहुंचा। पहले का बकाया होने के कारण हरिदास ने उधार देने से मना कर दिया। इस पर दोनों झगड़ा हो गया। इसके बाद सुबह आठ बजे हरिदास बाजार जा रहा था तभी आरोपी विजय, विशाल यादव और उसके पिता कन्हैया यादव ने घर के पास उन्हें रोक लिया।गाली-गलौज के बाद लाठी-डंडों और लात-घूंसों से मारपीट की। हमलावरों ने साइकिल और बैग में रखे 30 हजार रुपये छीन लिए और फावड़े से सिर पर प्रहार कर दिया। हमले में हरिदास की हालत गंभीर है।पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने कन्हैया यादव और उसके दो बेटों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। थानाध्यक्ष अशोक कुमार मिश्र ने बताया कि विजय उर्फ रणविजय को गिरफ्तार कर लिया गया है।