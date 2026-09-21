Chandauli News: पुट्टी की बोरियों के नीचे छिपाकर चंडीगढ़ से बिहार ले जा रहे थे 1.20 करोड़ की शराब

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शराब की कुल मात्रा 6935 लीटर बताई गई है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 1.20 करोड़ रुपये से ज्यादा है। पुलिस ने ट्रक और लोकेशन देने के लिए आगे चल रही कार से पांच तस्करों को गिरफ्तार किया है।सीओ अरुण सिंह ने बताया कि पुलिस टीम सिंघीताली पुल के पास एनएच-19 पर वाहनों की जांच कर रही थी। इसी दौरान पुलिस ने ट्रक संख्या यूपी 22 एटी 0085 को रोकने का प्रयास किया। आरोप है कि चालक ने ट्रक को रोकने के बजाय पुलिसकर्मियों पर चढ़ाने का प्रयास किया। हालांकि पुलिसकर्मियों ने खुद को बचाते हुए ट्रक की घेराबंदी कर उसे रोक लिया।ट्रक पर पुट्टी की 70 बोरियां मौजूद थीं। इन्हीं बोरियों के नीचे अलग-अलग ब्रांड की शराब की 775 पेटियां छिपाकर रखी गई थीं। शराब की बोतलों पर ‘फॉर सेल इन यूटी चंडीगढ़ ओनली’ लिखा था। पुलिस के अनुसार कई बोतलों के बारकोड खुरच दिए गए थे। ट्रक से गुलाम मुस्तफा निवासी छपरा (सारण), बिहार, शेख खालिद निवासी केंद्रपाड़ा, ओडिशा और साबिर आलम निवासी गया, बिहार को गिरफ्तार किया गया।