फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Chandauli News ›   Hanuman Ji laid waste to the Ashoka Vatika and slew Akshaya Kumara.

Chandauli News: हनुमान जी ने उजाड़ी अशोक वाटिका, अक्षय कुमार किया वध

Thu, 05 Nov 2026 02:12 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 02:12 AM IST
विज्ञापन
Hanuman Ji laid waste to the Ashoka Vatika and slew Akshaya Kumara.
सैयदराजा में रामलीला का मंचन करते कलाकार। स्रोत:-जागरूक पाठक
सैयदराजा। स्थानीय नगर पंचायत के रामलीला मैदान में 133 वर्ष पुरानी श्रीरामलीला में मंगलवार की रात सीता की खोज, अक्षय कुमार वध और लंका दहन लीला का मंचन किया गया। हनुमान के पराक्रम और सोने की लंका को जलाने का दृश्य देखकर दर्शक भाव-विभोर हो उठे।
विज्ञापन

जय श्री काशी विश्वनाथ रामलीला मंडल लोहता (काशी) के कलाकारों ने अपने अभिनय से रामभक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया।
लीला का आरंभ सुग्रीव की ओर से हनुमान सहित वानर सेना को माता सीता की खोज में चारों दिशाओं में भेजने से हुआ। दक्षिण दिशा में समुद्र किनारे पहुंचे हनुमान की भेंट जटायु के भाई संपाती से होती है। संपाती उन्हें सीता के लंका स्थित अशोक वाटिका में होने की जानकारी देते हैं। इसके बाद हनुमान समुद्र पार कर अशोक वाटिका पहुंचते हैं और माता सीता को भगवान श्रीराम की दी हुई मुद्रिका दिखाकर अपना परिचय देते हैं। श्रीराम का संदेश सुनकर माता सीता भावुक हो जाती हैं।
विज्ञापन

इसके बाद हनुमान अशोक वाटिका के फल खाने लगते हैं और पूरी वाटिका उजाड़ देते हैं। रावण अपने पुत्र अक्षय कुमार को उन्हें पकड़ने के लिए भेजता है। घमासान युद्ध में हनुमान उसका वध कर देते हैं। इसके बाद मेघनाद से युद्ध होता है।
विज्ञापन
विज्ञापन

वह ब्रह्मफांस का प्रयोग करता है, जिसके सम्मान में हनुमान स्वयं को बंधवा लेते हैं। रावण के दरबार में विभीषण दूत वध को नीति विरुद्ध बताते हैं, लेकिन रावण उनकी बात अनसुनी कर हनुमान की पूंछ में आग लगाने का आदेश देता है। हनुमान जलती पूंछ से पूरी लंका में आग लगा देते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed