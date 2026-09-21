Chandauli News: ट्रैक्टर की चपेट में आने से बच्ची की मौत

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छावनी निवासी मुन्ना राईन की बेटी एलिजा स्कूल से पढ़कर घर लौट रही थी। इसी दौरान नगर परिषद के ट्रैक्टर ने उसे कुचल दिया। हादसे के बाद मौके पर भीड़ जुट गई। बच्ची को गंभीर हालत में सदर अस्पताल पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। यहां से बच्ची को ट्रॉमा सेंटर वाराणसी रेफर कर दिया गया। विज्ञापन

वहीं, घटना की सूचना पाकर भभुआ एसडीएम अमित कुमार, साइबर डीएसपी नीतू सिंह और नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी संजय उपाध्याय मौके पर पहुंचे। वहीं, पुलिस ने चालक को गिरफ्तार कर लिया। डीएसपी नीतू सिंह ने बताया कि सड़क दुर्घटना में बच्ची की मौत हुई है। चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। छावनी निवासी मुन्ना राईन की बेटी एलिजा स्कूल से पढ़कर घर लौट रही थी। इसी दौरान नगर परिषद के ट्रैक्टर ने उसे कुचल दिया। हादसे के बाद मौके पर भीड़ जुट गई। बच्ची को गंभीर हालत में सदर अस्पताल पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। यहां से बच्ची को ट्रॉमा सेंटर वाराणसी रेफर कर दिया गया।वहीं, घटना की सूचना पाकर भभुआ एसडीएम अमित कुमार, साइबर डीएसपी नीतू सिंह और नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी संजय उपाध्याय मौके पर पहुंचे। वहीं, पुलिस ने चालक को गिरफ्तार कर लिया। डीएसपी नीतू सिंह ने बताया कि सड़क दुर्घटना में बच्ची की मौत हुई है। चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है।

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मोहनिया। भभुआ के छावनी मोहल्ले में शनिवार की शाम नगर परिषद के कूड़ा उठाने वाले ट्रैक्टर की चपेट में आने से सात साल की बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। सदर अस्पताल से डॉक्टरों ने उसे ट्रॉमा सेंटर वाराणसी रेफर किया था, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने ट्रैक्टर चालक अमर को गिरफ्तार कर लिया है।