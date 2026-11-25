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भीड़ नियंत्रित करने में आरपीएफ, जीआरपी और वाणिज्य विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। कार्तिक पूर्णिमा पर बिहार से बड़ी संख्या में श्रद्धालु ट्रेनों से पीडीडीयू जंक्शन पहुंचते हैं। यहां से दूसरी ट्रेन पकड़कर या सड़क मार्ग से वाराणसी जाते हैं। सोमवार दोपहर बाद पटना और गया रूट से आने वाली ट्रेनों में स्नानार्थियों की भीड़ रही। इनमें पटना-पीडीडीयू, बक्सर-वाराणसी, आरा-वाराणसी मेमू, गया-पीडीडीयू मेमू, बुद्ध पूर्णिमा, महाबोधि और श्रमजीवी एक्सप्रेस सहित अन्य ट्रेनें शामिल रहीं।मंगलवार सुबह वाराणसी से आने और गया व पटना रूट की ओर जाने वाली ट्रेनों में भी भारी भीड़ रही। सुबह 10 बजे के बाद स्थिति यह हो गई कि अप दिशा की ट्रेनों के जनरल ही नहीं, बल्कि स्लीपर और एसी कोच भी यात्रियों से खचाखच भर गए। यात्रियों ने रेलवे के हेल्पलाइन नंबर 139 पर शिकायतें भी कीं। सूचना पर आरपीएफ के जवान पहुंचे और यात्रियों को समझाकर स्थिति संभालते रहे।यात्रियों को सुरक्षित ट्रेन में सवार कराने और भीड़ नियंत्रित करने में आरपीएफ निरीक्षक अनीता कुमारी, जीआरपी निरीक्षक सुनील कुमार सिंह, स्टेशन अधीक्षक एसके सिंह, सीएसजी एनके मिश्र और मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक राजेश कुमार सिंह सहित अन्य कर्मचारी जुटे रहे।