चकिया। ब्लाॅक के कोदोचक गांव निवासी लोकतंत्र सेनानी राजनारायण मौर्य (64) का सोमवार को निधन हो गया। निधन की खबर से क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। तहसीलदार देवेंद्र यादव के नेतृत्व में पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देकर अंतिम सलामी दी गई।निधन की सूचना मिलते ही जनप्रतिनिधियों, शुभचिंतकों और क्षेत्रीय लोगों ने उनके आवास पर पहुंच कर श्रद्धांजलि दी। सभी ने पार्थिव शरीर पर श्रद्धासुमन अर्पित कर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। इस माैके पर क्षेत्रीय भाजपा विधायक कैलाश आचार्य, तहसीलदार देवेंद्र यादव, पूर्व जिला पंचायत सदस्य डॉ. प्रदीप मौर्य और पूर्व मंडल अध्यक्ष भगवानदास मौर्य सहित अन्य लोगों ने पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की तथा परिवार को इस दुख की घड़ी में ढांढस बंधाया।