चंदौली: एयर शो देखने उमड़ सकती है 10 लाख लोगों की भीड़, सड़कों की सफाई में जुटा प्रशासन

दो साल से उपेक्षित चंदासी कोल मंडी की सड़क की भी हुई सफाई

एयर शो की तैयारियों के बीच चंदासी कोल मंडी की सड़क पर भी सफाईकर्मियों की बड़ी टीम उतारी गई है। स्थानीय स्तर पर मिली जानकारी के अनुसार, इस सड़क की पिछले दो वर्षों से नियमित सफाई नहीं हुई थी। लंबे समय से जमा गंदगी को हटाने का काम शुरू किया गया है। आयोजन की तैयारियों के कारण इस सड़क की सफाई भी प्रशासनिक अभियान का हिस्सा बनी है।



भीड़ और यातायात संभालना होगी चुनौती

एयर शो के दौरान चंदौली की ओर से पड़ाव, रामनगर और आसपास के रास्तों से वाराणसी जाने वालों की संख्या बढ़ने की संभावना है। ऐसे में प्रमुख मार्गों की सफाई के साथ यातायात व्यवस्था बनाए रखना भी प्रशासन के लिए चुनौती होगी। बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही को देखते हुए सड़कों को साफ रखने और आवागमन सुगम बनाने की तैयारी की जा रही है।



सफाई अभियान के तहत प्रमुख मार्गों और आसपास के क्षेत्रों को व्यवस्थित करने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि, आयोजन के बाद भी चंदासी कोल मंडी सहित अन्य प्रमुख मार्गों पर नियमित सफाई की व्यवस्था जारी रहती है या नहीं, यह देखने वाली बात होगी।