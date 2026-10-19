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चंदौली: एयर शो देखने उमड़ सकती है 10 लाख लोगों की भीड़, सड़कों की सफाई में जुटा प्रशासन

Mon, 19 Oct 2026 09:24 PM IST
किशन चौबे संवाद न्यूज एजेंसी, चंदौली
संवाद न्यूज एजेंसी, चंदौली Published by: किशन चौबे Updated Mon, 19 Oct 2026 09:24 PM IST
सार

वाराणसी में 22, 24 और 25 अक्तूबर को होने वाले एयर शो को देखते हुए चंदौली में सफाई अभियान तेज कर दिया गया है। पड़ाव से पीडीडीयू नगर तक सिक्सलेन हाईवे की सफाई में 600 से अधिक सफाईकर्मी लगाए गए हैं। वहीं, पिछले दो वर्षों से नियमित सफाई से वंचित चंदासी कोल मंडी की सड़क पर भी सफाई कराई जा रही है। एयर शो के दौरान चंदौली की ओर से 10 लाख से अधिक लोगों के पहुंचने की संभावना है।
 

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Chandauli crowd of up to 1 million people could turn up to watch air show
चंदौली, वाराणसी एयर शो - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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वाराणसी में 22, 24 और 25 अक्तूबर को होने वाले एयर शो को लेकर चंदौली में भी तैयारियां तेज हो गई हैं। गंगा पार वाराणसी में एयर शो देखने के लिए चंदौली की ओर 10 लाख से अधिक लोगों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने पड़ाव से पीडीडीयू नगर तक सिक्सलेन हाईवे की सफाई के लिए 600 से अधिक सफाईकर्मियों को लगाया है। सड़क किनारे जमा धूल और गंदगी हटाई जा रही है। लंबे समय से उपेक्षित चंदासी कोल मंडी की सड़क पर भी सफाई अभियान चलाया जा रहा है।

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एयर शो के दौरान वाराणसी में बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना है। इसे देखते हुए चंदौली की ओर से वाराणसी जाने वाले प्रमुख मार्गों को साफ-सुथरा बनाने पर जोर दिया जा रहा है। पड़ाव से पीडीडीयू नगर तक सिक्सलेन हाईवे के किनारे जमा धूल, कचरे और गंदगी को हटाने के लिए सफाईकर्मियों की टीम लगाई गई है। प्रशासन का प्रयास है कि आयोजन के दौरान लोगों को आवागमन में परेशानी न हो और प्रमुख मार्ग व्यवस्थित रहें।

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दो साल से उपेक्षित चंदासी कोल मंडी की सड़क की भी हुई सफाई
एयर शो की तैयारियों के बीच चंदासी कोल मंडी की सड़क पर भी सफाईकर्मियों की बड़ी टीम उतारी गई है। स्थानीय स्तर पर मिली जानकारी के अनुसार, इस सड़क की पिछले दो वर्षों से नियमित सफाई नहीं हुई थी। लंबे समय से जमा गंदगी को हटाने का काम शुरू किया गया है। आयोजन की तैयारियों के कारण इस सड़क की सफाई भी प्रशासनिक अभियान का हिस्सा बनी है।

भीड़ और यातायात संभालना होगी चुनौती
एयर शो के दौरान चंदौली की ओर से पड़ाव, रामनगर और आसपास के रास्तों से वाराणसी जाने वालों की संख्या बढ़ने की संभावना है। ऐसे में प्रमुख मार्गों की सफाई के साथ यातायात व्यवस्था बनाए रखना भी प्रशासन के लिए चुनौती होगी। बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही को देखते हुए सड़कों को साफ रखने और आवागमन सुगम बनाने की तैयारी की जा रही है।

सफाई अभियान के तहत प्रमुख मार्गों और आसपास के क्षेत्रों को व्यवस्थित करने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि, आयोजन के बाद भी चंदासी कोल मंडी सहित अन्य प्रमुख मार्गों पर नियमित सफाई की व्यवस्था जारी रहती है या नहीं, यह देखने वाली बात होगी।

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