Chandauli News: डंपर की टक्कर से सेना भर्ती की तैयारी कर रहे युवक की मौत, साथी घायल

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मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को नियामताबाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं, दुर्घटना के बाद डंपर छोड़कर चालक भाग गया। डंपर को कब्जे में लेकर पुलिस चालक की तलाश कर रही है।सैयदराजा कोतवाली क्षेत्र के अमड़ा (बरहनी) गांव निवासी धर्मानंद खरवार (25) और राहुल विश्वकर्मा (37) शनिवार को एक ही मोटरसाइकिल पर सवार होकर मुगलसराय की ओर जा रहे थे।धर्मानंद खरवार करीब पांच साल से सेना भर्ती की तैयारी कर रहा था। दोनों आलमपुर गांव के समीप जीटी रोड पर पहुंचे ही थे कि इसी दौरान तेज रफ्तार डंपर की चपेट में आ गए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार धर्मानंद खरवार की मौके पर ही मौत हो गई।वहीं बाइक पर पीछे बैठे राहुल विश्वकर्मा गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। कुछ ही देर में घटनास्थल पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई। लोगों ने पुलिस को घटना की जानकारी दी।सूचना मिलते ही अलीनगर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को उपचार के लिए नियामताबाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय भेज दिया।