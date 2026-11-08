Chandauli News: 460 फरियादियों ने लगाई गुहार सिर्फ 32 को ही मिला समाधान

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कलेक्ट्रेट स्थित प्रेक्षागृह में जिलाधिकारी सैमुअल पॉल एन. की अध्यक्षता में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में 81 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें सात का निस्तारण किया गया। एसपी डॉ. यशवीर सिंह भी मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही न बरती जाए।अधिकारी मौके पर जाकर निष्पक्ष जांच करें। भूमि विवाद के मामलों में राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम मौके पर पहुंचकर कार्रवाई सुनिश्चित करे। इस दौरान सैदनपुर निवासी सूर्यनाथ सिंह ने जमीन की जोताई में विपक्षियों द्वारा अवरोध उत्पन्न करने और बहरीपुर निवासी शांता प्रसाद ने अपनी भूमिधरी जमीन पर रास्ता बनवाने का प्रयास किए जाने की शिकायत की। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को जांच कर नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए।बदलापुर तहसील में एसडीएम मोहम्मद अमान की अध्यक्षता में 43 शिकायतें आईं, लेकिन एक का भी निस्तारण नहीं हुआ। शाहगंज में एसडीएम अंकुर वर्मा की अध्यक्षता में 75 शिकायतों में से 10 का निस्तारण किया गया। मड़ियाहूं में एडीएम वित्त एवं राजस्व परमानंद झा की अध्यक्षता में 72 में से सात शिकायतों का समाधान हुआ। मछलीशहर में जॉइंट मजिस्ट्रेट शुभांशु कटियार की अध्यक्षता में 109 शिकायतें आईं, लेकिन एक का भी निस्तारण नहीं हुआ। केराकत में एसडीएम अखिलेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में 80 शिकायतों में से आठ का मौके पर निस्तारण किया गया।