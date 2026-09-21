फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Chandauli News ›   A married young man took his own life by hanging himself.

Chandauli News: शादीशुदा युवक ने फंदे से लटककर जान दी

Mon, 21 Sep 2026 01:30 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 01:30 AM IST
विज्ञापन
A married young man took his own life by hanging himself.
टांडाकला के सोनबरसा में रोते बिलखते अवधेश निषाद के परिजन। संवाद
टांडाकला। बलुआ थाना क्षेत्र के सोनबरसा गांव में शनिवार को देर शाम अवधेश निषाद (32) ने घर में फंदे से लटककर जान दे दी। रात में परिजन घर पहुंचे तो युवक को फंदे पर लटका देख उनके होश उड़ गए। परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतारा और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
विज्ञापन


सोनबरसा निवासी अवधेश निषाद नाव बनाने और मछली पकड़ने का काम करता था। उसकी पत्नी रक्षाबंधन के दिन मायके गई थी, जो अभी तक वहीं है। दंपती के तीन बच्चे प्रिमल (8), तृप्ति (5) और विभान (1) हैं। परिवार के लोगों ने बताया कि शनिवार की शाम अवधेश घर में अकेला था। परिवार के लोग घर लौटे और दरवाजा खोला तो अवधेश फंदे पर लटका मिला। उसकी मौत हो चुकी थी।
विज्ञापन


परिवार के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। कुछ देर बाद मारुफपुर चौकी प्रभारी अमित सिंह मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को नीचे उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं, घटना के बाद पिता रविंद्र निषाद, मां मनोरमा देवी और पत्नी सावित्री रोते-रोते बदहवास हो गई। बलुआ थानाध्यक्ष संतोष कुमार सिंह ने बताया कि जांच में पता चला है कि अवधेश ने पहले भी दो-तीन बार ऐसी कोशिश की थी। हालांकि हर बार परिजनों और ग्रामीणों ने उसे बचा लिया था। बताया कि मामले की जांच की जा रही है।

टांडाकला के सोनबरसा में रोते बिलखते अवधेश निषाद के परिजन। संवाद

टांडाकला के सोनबरसा में रोते बिलखते अवधेश निषाद के परिजन। संवाद

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed