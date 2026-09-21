Chandauli News: शादीशुदा युवक ने फंदे से लटककर जान दी

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सोनबरसा निवासी अवधेश निषाद नाव बनाने और मछली पकड़ने का काम करता था। उसकी पत्नी रक्षाबंधन के दिन मायके गई थी, जो अभी तक वहीं है। दंपती के तीन बच्चे प्रिमल (8), तृप्ति (5) और विभान (1) हैं। परिवार के लोगों ने बताया कि शनिवार की शाम अवधेश घर में अकेला था। परिवार के लोग घर लौटे और दरवाजा खोला तो अवधेश फंदे पर लटका मिला। उसकी मौत हो चुकी थी।परिवार के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। कुछ देर बाद मारुफपुर चौकी प्रभारी अमित सिंह मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को नीचे उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं, घटना के बाद पिता रविंद्र निषाद, मां मनोरमा देवी और पत्नी सावित्री रोते-रोते बदहवास हो गई। बलुआ थानाध्यक्ष संतोष कुमार सिंह ने बताया कि जांच में पता चला है कि अवधेश ने पहले भी दो-तीन बार ऐसी कोशिश की थी। हालांकि हर बार परिजनों और ग्रामीणों ने उसे बचा लिया था। बताया कि मामले की जांच की जा रही है।