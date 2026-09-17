Chandauli News: पहली बार पक्की बनेगी डेढ़ किलोमीटर सड़क

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पक्की सड़क बनाने के लिए पीडब्ल्यूडी प्रांतीय खंड ने करीब 1.05 करोड़ रुपये की कार्ययोजना शासन को भेजी है। ग्रामीणों के मुताबिक आजादी के बाद से अब तक इस मार्ग का निर्माण नहीं हुआ है। वर्षों से लोग कच्चे मार्ग पर आवागमन करने को विवश हैं। बरसात शुरू होते ही सड़क की हालत और खराब हो जाती है।जगह-जगह पानी और कीचड़ भरने से मार्ग नाले जैसा दिखाई देने लगता है। दोपहिया और चारपहिया वाहनों के साथ पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। गर्मी के दिनों में यही रास्ता धूल का गुबार उड़ाता है।ग्रामीणों का कहना है कि कई बार मांग के बावजूद मार्ग निर्माण नहीं हो सका। यह मार्ग क्षेत्र के कई गांवों को कमालपुर बाजार से जोड़ता है। कच्चे मार्ग के कारण ग्रामीणों को बाजार तक पहुंचने में परेशानी होती है। सड़क बनने के बाद अगहर नाला छलका से पिपरी, पसाई और बभनियाव होते हुए कमालपुर तक आवागमन आसान हो जाएगा। इससे ग्रामीणों को बाजार, स्कूल, अस्पताल जाने-आने में सहूलियत होगी।