फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Chandauli News ›   450-meter road built at a cost of 16.5 lakh in shambles within two years.

Chandauli News: 16.5 लाख से बनी 450 मीटर सड़क दो साल में बदहाल

Wed, 23 Sep 2026 01:49 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 01:49 AM IST
विज्ञापन
450-meter road built at a cost of 16.5 lakh in shambles within two years.
पीडीडीयू नगर के कैलाशपुरी में क्षतिग्रस्त सड़क। संवाद - फोटो : 1
पीडीडीयू नगर। कैलाशपुरी वार्ड में करीब 16.5 लाख रुपये से बनी 450 मीटर सड़क दो साल में ही बदहाल हो गई है। जगह-जगह गड्ढे होने से राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। नालियां जाम होने और पेयजल पाइप लाइन के लिए सड़क की खुदाई से हालत और खराब हुई है।
विज्ञापन

जुलाई 2024 में सभासद प्रतिनिधि चंद्रकांत तिवारी के अनुरोध पर आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र के निर्देश पर ग्रामीण अभियंत्रण विभाग ने सड़क का निर्माण कराया था। सड़क पर करीब 16.5 लाख रुपये खर्च हुए थे। निर्माण के बाद एक साल तक विभाग ने इसका रखरखाव भी कराया।
विज्ञापन

बाद में सड़क किनारे की नालियां जाम होने से बारिश और घरों का पानी सड़क पर जमा होने लगा। इससे सड़क की सतह खराब होती गई। इसके बाद जल निगम शहरी ने पाइप लाइन डालने के लिए सड़क की खोदाई की। पाइप लाइन डालने के बाद मरम्मत ठीक से नहीं होने से सड़क की स्थिति और बिगड़ गई। अब सड़क गड्ढों में तब्दील हो गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

सड़क की बदहाली से दोपहिया वाहन चालकों, बुजुर्गों और स्कूली बच्चों को सबसे अधिक परेशानी हो रही है। स्थानीय लोगों ने सड़क की मरम्मत के साथ नालियों की सफाई कराने की मांग की है। ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के एक्सईएन अनिरुद्ध यादव ने बताया कि सड़क का एक साल तक मेंटिनेंस कराया गया था। नालियां जाम होने से सड़क खराब हुई है। सभासद प्रतिनिधि चंद्रकांत तिवारी ने बताया कि जल निगम ने जल्द पैचिंग कराने का आश्वासन दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed