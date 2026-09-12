Bulandshahar News: दौलपुर कलां के युवक की हापुड़ में सड़क हादसे में मौत, भांजा घायल

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सरफराज ने बताया कि उनका पुत्र फिरोज उर्फ बादशाह दौलतपुर कलां निवासी अपने मामा मुजम्मिल अंसारी के साथ बाइक से जनपद हापुड़ के गढ़ गए थे। मुजम्मिल राजमिस्त्री का कार्य करते थे। फिरोज भी उनके साथ काम करता है। शुक्रवार को दोनों बाइक से गढ़ से गांव लौट रहे थे। मुजम्मिल के भतीजे मुमताज ने बताया कि सलारपुर के पास सड़क पर बाइक अचानक असंतुलित हो गई और पास में ही एक प्लॉट की बाउंड्री वॉल से टकरा गई। हादसे में दोनों मामा भांजे गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। जहां मुजम्मिल अंसारी को मृत घोषित कर दिया जबकि फिरोज उर्फ बादशाह को मेरठ रेफर कर दिया गया। परिजनों ने बताया कि मुजम्मिल अंसारी के दो बेटे हसनैन (5 वर्ष) और तैमूर (3 वर्ष) हैं। हादसे की खबर से उनके परिवार में मातम छा गया। परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल है। वहीं, शव को लेने के लिए परिवार के लोग हापुड़ पहुंच गए हैं। घटना को लेकर गांव में भी शोक का माहौल है।

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ऊंचागांव। थाना नरसेना क्षेत्र के गांव दौलतपुर कलां निवासी मुजम्मिल अंसारी 35 वर्ष की हापुड़ के सलारपुर में सड़क हादसे में मौत हो गई। वहीं, उनका भांजा फिरोज उर्फ बादशाह गंभीर रूप से घायल हो गया।