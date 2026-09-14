Bulandshahar News: युवक पर चाकू से हमला, तीन पर रिपोर्ट दर्ज

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ऊंचागांव। थाना नरसैना क्षेत्र के गांव मोहम्मदपुर बरवाला में रंजिश के चलते एक युवक पर चाकू से हमला किया गया। मोहम्मदपुर बरवाला निवासी शादाब ने इस संबंध में तहरीर दी है। उसने बताया कि 11 सितंबर की शाम करीब 6 बजे वह घर से गांव जा रहा था। रास्ते में प्राइमरी स्कूल के पास गांव के तीन युवकों ने उसे रोक लिया। आरोपियों ने पुरानी कहासुनी को लेकर शादाब से गाली-गलौज की। विरोध करने पर तीनों ने लात-घूसों से मारपीट की। एक युवक ने उस पर चाकू से वार किया, जिससे उसके कान और गर्दन पर चोटें आईं। आरोपी जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। थाना प्रभारी ने बताया कि रिजवान, इमरान और हेमंत के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। पुलिस घटना की जांच कर रही है।