Bulandshahar News: संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत

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अहिरपाड़ा मोहल्ला निवासी गौरीशंकर ने बताया कि उनके साथ उनके दो बेटे संदीप व गोलू, पत्नी सुनीता और बहू साथ रहते हैं। रविवार सुबह वह किसी काम से घर से बाहर गए थे। तभी उनकी पत्नी को उनकी बहू ने चाय दी तो पत्नी सुनीता की तबीयत खराब हो गई। सुनीता को परिजन जटिया अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।उन्होंने पुलिस को सूचना दी। साथ ही बहू पर जहरीला पदार्थ देने का संदेह जताया, लेकिन तहरीर नहीं दी। थाना प्रभारी ने बताया कि मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारणों की पुष्टि होगी।