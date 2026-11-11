बुलंदशहर में दिवाली की रात गुंडागर्दी: पटाखे जलाने के विवाद में घर में घुसकर तोड़फोड़; घटना सीसीटीवी में कैद
अमर उजाला नेटवर्क, बुलंदशहर Published by: Sharukh Khan Updated Wed, 11 Nov 2026 11:06 AM IST
सार
बुलंदशहर में दिवाली की रात गुंडागर्दी देखने को मिली। यहां दो गुट पटाखे जलाने को लेकर भिड़ गए। एक गुट ने दूसरे गुट के घर में घुसकर तोड़फोड़ की। जमकर गाली-गलौज की। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई।
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विस्तार
बुलंदशहर नगर कोतवाली क्षेत्र के पॉश कॉलोनी आवास विकास प्रथम में दिवाली की रात पटाखे छोड़ने को लेकर दो पक्षों में हुआ विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। आरोपियों ने पड़ोसी के घर में घुसकर तोड़फोड़ की और ईंट-पत्थर बरसाए। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
बताया गया कि दिवाली की रात मुकेश प्रधान और उसके बेटे घर के बाहर रॉकेट छोड़ रहे थे। रॉकेट पड़ोसी की ओर जाने पर राकेश अरोड़ा ने सुरक्षा का हवाला देकर मना किया। इससे नाराज मुकेश प्रधान और उसके परिजनों ने गाली-गलौज करते हुए राकेश से मारपीट शुरू कर दी।
शोर सुनकर बीच-बचाव को पहुंचे पुष्पेंद्र चौधरी और शोभित अग्रवाल पर भी आरोपियों ने लाठी-डंडे और लोहे की रॉड से हमला कर दिया। इसके बाद राकेश अरोड़ा के घर का मुख्य गेट तोड़कर परिसर में घुसकर तोड़फोड़ की।
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बताया गया कि दिवाली की रात मुकेश प्रधान और उसके बेटे घर के बाहर रॉकेट छोड़ रहे थे। रॉकेट पड़ोसी की ओर जाने पर राकेश अरोड़ा ने सुरक्षा का हवाला देकर मना किया। इससे नाराज मुकेश प्रधान और उसके परिजनों ने गाली-गलौज करते हुए राकेश से मारपीट शुरू कर दी।
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शोर सुनकर बीच-बचाव को पहुंचे पुष्पेंद्र चौधरी और शोभित अग्रवाल पर भी आरोपियों ने लाठी-डंडे और लोहे की रॉड से हमला कर दिया। इसके बाद राकेश अरोड़ा के घर का मुख्य गेट तोड़कर परिसर में घुसकर तोड़फोड़ की।
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सूचना पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर मुकेश प्रधान, उसके बेटे अभिषेक, विवेक, दीपक, नवनीत, कुणाल, रानी सहित अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस ने 5 आरोपियों का बीएनएस की धारा 170 में चालान किया है। एसपी सिटी अभिषेक प्रताप ने बताया कि सीसीटीवी के आधार पर जांच कर अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।