Bulandshahar News: प्रेम प्रसंग में जहर खाकर युवक ने की आत्महत्या, सोशल मीडिया पर लिखा मम्मी-पापा सॉरी

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चचौई गांव निवासी काजल ने बताया कि उनका छोटा भाई निशांत (21) अगराई गांव स्थित पॉटरी इकाई में मजदूरी करता था। वहीं, भाई निशांत और पड़ोस में रहने वाली किशोरी के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसकी जानकारी किशोरी के परिजनों को लग गई थी। आरोप लगाया कि जानकारी के बाद से वह लोग निशांत को धमकाने लगे थे। पुलिस कार्रवाई की धमकी भी देते थे।काजल ने बताया कि उन्होंने और परिवार के लोगों ने निशांत को समझा दिया। इसके बावजूद किशोरी के परिजनों ने गांव में पंचायत बुलाई। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया और किशोरी व निशांत के बीच बातचीत बंद हो गई। इसके बाद परिजनों ने निशांत को उसकी मौसी के यहां रहने भेज दिया। इसके बाद निशांत और किशोरी के बीच मोबाइल बात पर हुई तो किशोरी पक्ष ने धराऊ पुलिस चौकी पर तहरीर दी।रविवार को पुलिस ने चौकी पर दोनों पक्षों को बुलाया। जहां किशोरी पक्ष तो आ गया, लेकिन निशांत बाहर था तो नहीं पहुंचा। निशांत के भाई का आरोप है कि रविवार को चौकी से उपनिरीक्षक उनको जबरन उठाकर चौकी ले गए और वहां पर धमकाया। इसकी जानकारी निशांत को मिली तो वह परेशान हो गया। इसके बाद उसने खुदकुशी से पहले इंस्टाग्राम पर सल्फास की गोली की डिब्बी और माता-पिता से माफी मांगने की स्टाेरी लगाई।इसके बाद अपने दोस्त लाला सिकंदराबाद मार्ग पर फोन बुलाया। लाला ने बीच रास्ते में बेसुध अवस्था में पड़े निशांत को उठाया और परिजनों के संग खुर्जा के निजी अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां से बुलंदशहर के शारदा अस्पताल पहुंचे। यहां से हायर सेंटर रेफर किया गया। इसके बाद नोएडा के शारदा अस्पताल में भर्ती कराया। जहां सोमवार सुबह करीब चार बजे निशांत ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया।वहीं, परिजनों ने किशोरी पक्ष पर मानसिक दबाव और पुलिस के माध्यम से जबरन कार्रवाई की धमकी दिलवाने का आरोप लगाया। हालांकि मामले में परिजनों की ओर से अभी कोई तहरीर नहीं दी गई। वहीं, घटना के बाद से गांव मातम पसरा हुआ है।पुलिस का कहना समझौते के लिए बुलाए गए थे दोनों पक्ष :-वहीं खुर्जा देहात चौकी प्रभारी ने बताया कि 16 अक्तूबर को हुई पंचायत के बाद परिजनों ने आश्वासन दिया था कि निशांत किशोरी से बात नहीं करेगा। इसके बाद भी वह लगातार संपर्क में थे। ऐसे में किशोरी पक्ष ने चौकी पर तहरीर दी थी। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं कर दोनों पक्ष को समझाने का फैसला लिया और रविवार को दोनों को बुलाया। निशांत घर नहीं था तो उसके पक्ष से पिता व भाई कपिल चौकी आए थे। उनको समझाया गया था कि निशांत को समझाए। इससे पुलिस कार्रवाई नहीं हो। दोनों पक्षों से लिखित में समझौता नामा भी लिया गया और वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई।कोट :-युवक की आत्महत्या की जानकारी मिली है। उसका पोस्टमॉर्टम नोएडा में हो रहा है। तहरीर मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। :- शोभित कुमार अत्री, सीओ खुर्जा।