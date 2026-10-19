हनी हत्याकांड : मुठभेड़ के बाद आरोपी कुश गिरफ्तार, पैर में लगी गोली, साथी फरार

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एसओजी समेत पुलिस की चार टीमें हनी की हत्या में शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। पुलिस हत्या में शामिल अब तक पांच बाल अपचारियों समेत सात लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। शुक्रवार रात करीब दस बजे मोहल्ला देवीपुरा में वाल्मीकि बस्ती के सामने बाइक की टक्कर लगने को लेकर हुए विवाद में आरोपियों ने चाकू से गोदकर कोतवाली देहात के गांव मौसमगढ़ निवासी हनी चौधरी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी थी।सीओ सिटी प्रखर पांडेय ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी कोतवाली नगर पुलिस रविवार की रात में कोतवाली देहात क्षेत्र के बदनौरा कट पर संदिग्ध व्यक्तियों व वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक बाइक पर दो संदिग्ध आते हुए दिखाई दिए। पुलिस के रुकने का इशारा करने पर आरोपी बाइक को मोड़कर भागने लगे।पुलिस के घेराबंदी करने पर आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में एक आरोपी पैर में गोली लगने से घायल हो गया। इसे घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं, फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है।घायल आरोपी की पहचान कुश उर्फ युग निवासी मोहल्ला देवीपुरा थाना कोतवाली नगर बुलंदशहर के रूप में हुई। आरोपी के कब्जे से एक तमंचा, एक कारतूस, एक खोखा और बिना नंबर की चोरी की बाइक बरामद की गई। बरामद बाइक के संबंध में थाना न्यू अशोक नगर में चोरी की रिपोर्ट दर्ज है।मरा समझकर हो गए थे फरारसीओ ने बताया कि पूछताछ में गिरफ्तार आरोपी कुश उर्फ युग ने बताया कि शुक्रवार की रात में वह देवीपुरा में नवरात्र मेले के दौरान खड़े हुए थे। इसी दौरान बाइक पर सवार तीन युवकों की बाइक की टक्कर अनिकेत को लग गई। अपने साथियों के साथ मिलकर बाइक सवारों को रोककर उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। दो लोग छूटकर भाग गए। एक युवक को उन्होंने पकड़कर जान से मारने की नियत से पीटना शुरू कर दिया और चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए।उसे मरा समझकर वह मौके से भाग गए। रविवार की रात में वह अपने साथी के साथ भागने की जुगत में था। सीओ ने बताया पुलिस घटना स्थल के आसपास के सीसीटीवी कैमरों की गहनता से जांच कर रही है। वहीं, घटना के समय मृतक के साथ मौजूद उसके चचेरे भाई और उसके साथी से भी आरोपियों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है।