Bulandshahar News: मेडिकल कॉलेज पहुंचा एलएमओ प्लांट का कैप्सूल, जल्द संचालन की तैयारी

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उम्मीद है कि नवंबर में इस एलएमओ प्लांट का संचालन शुरू हो जाएगा। यह प्लांट मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लगाया जा रहा है। इसके सक्रिय होने से चिकित्सालय की ऑक्सीजन निर्भरता पूरी तरह आत्मनिर्भरता में बदल जाएगी।गंभीर मरीजों और आईसीयू वार्डों में 24 घंटे बिना किसी रुकावट के हाई-प्रेशर ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित होगी। डॉ. संजय मिश्रा, उप प्राचार्य मेडिकल कॉलेज, ने बताया कि कैप्सूल नए चिकित्सालय परिसर में आ गया है। अब इसे रखवाने की प्रक्रिया की जा रही है। इसके बाद इंस्टॉलेशन और प्लांट को क्रियाशील बनाने से जुड़ी शेष प्रक्रियाएं पूरी होंगी। इससे नए चिकित्सालय भवन में मरीजों को ऑक्सीजन की बेहतर सुविधा मिलेगी।मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत होने पर लिक्विड ऑक्सीजन को वेपोराइजर से गुजारा जाएगा। यह इसे वापस गैस में बदल देता है। गैस में बदलने के बाद ऑक्सीजन को मुख्य पाइपलाइन के जरिये सीधे मरीजों के बेड तक पहुंचाया जाएगा। एलएमओ प्लांट की ऑक्सीजन की शुद्धता 99 फीसदी से अधिक होती है। यह गंभीर रूप से बीमार मरीजों और वेंटिलेटर सपोर्ट के लिए सबसे सुरक्षित मानी जाती है।इस प्लांट की स्थापना के लिए पिछले कई माह से तैयारियां चल रही थीं। कैप्सूल लाने के लिए मार्ग का निर्माण भी कराया गया था। वडोदरा से कैप्सूल मंगाने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद इसका बेसब्री से इंतजार था। प्लांट शुरू होने से चिकित्सालय में ऑक्सीजन की उपलब्धता बेहतर होगी।कोटएलएमओ प्लांट के लिए सोमवार को कैप्सूल नए चिकित्सालय परिसर में आ गया है। अब इसे रखवाने की प्रक्रिया की जा रही है। इसके बाद इंस्टॉलेशन और प्लांट को क्रियाशील बनाने से जुड़ी शेष प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी। इससे नए चिकित्सालय भवन में मरीजों को ऑक्सीजन की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। - डॉ. संजय मिश्रा, उप प्राचार्य मेडिकल कॉलेज चेतन शर्मा