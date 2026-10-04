Bulandshahar News: नौकरी छूटने से मानसिक तनाव में आए युवक ने की आत्महत्या

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हरिओम ने बताया कि उनका छोटा भाई दीपक दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट में संविदा पर कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर नौकरी करता था। करीब दो माह पहले वह बीमार पड़ गया था। इसके चलते वह काफी दिनों तक नौकरी पर नहीं जा सका, जिससे उसकी नौकरी छूट गई। नौकरी छूटने के बाद से वह घर पर ही रह रहा था। बताया कि दीपक मानसिक तनाव में था। शनिवार शाम तनाव के चलते दीपक ने घर पर ही जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। हालत बिगड़ने पर उसे उपचार के लिए खुर्जा के कैलाश अस्पताल में भर्ती कराया। जहां उपचार के दौरान रात करीब 11 बजे उसकी मौत हो गई। दीपक के दो बेटे हैं, जिनकी उम्र आठ और चार वर्ष है। थाना प्रभारी ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। प्रारंभिक जांच में मामला आत्महत्या का प्रकाश में आया है। पुलिस घटना की जांच कर रही है।

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बुलंदशहर/अरनिया। अरनिया थाना क्षेत्र के गांव नगलिया उदयभान निवासी दीपक (31) ने घर पर जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। उपचार के दौरान दीपक की मौत हो गई। परिजनों के अनुसार, नौकरी छूटने के बाद से दीपक मानसिक तनाव में थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फोरेंसिक टीम ने भी मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की।