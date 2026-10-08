अस्पताल में महिला की मौत: बच्चेदानी के ऑपरेशन के बाद शौचालय में हुई बेहोश, परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप

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महिला का शव एंबुलेंस से घर भिजवा दिया गया। परिजनों ने अभी कोई लिखित में शिकायत नहीं दी है। शिकायत मिलने पर मामले की जांच कर स्टाफ की लापरवाही मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। -डॉ. धीर सिंह, चिकित्सा अधीक्षक मेडिकल कॉलेज

खुर्जा क्षेत्र के गांव शेखुपुर नगला निवासी अरविंद कुमार की पत्नी के बच्चेदानी में गांठ होने पर रविवार को जिला महिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। पति अरविंद कुमार ने बताया कि पांच अक्तूबर को पत्नी का ऑपरेशन किया गया। इसके बाद वह सर्जिकल वार्ड में भर्ती थी। बृहस्पतिवार को पत्नी की पेशाब नली निकाल दी गई। जिसके गलत तरीके से निकाले जाने की शिकायत तत्काल स्टाफ से की गई। शाम चार बजे करीब पत्नी वार्ड में बने शौचालय में गई। काफी देर तक बाहर न निकलने पर देखा तो पत्नी शौचालय में बेहोश पड़ी थी।पत्नी की मौत अस्पताल में गलत इलाज से हुई है। पति का आरोप है कि पत्नी को तीसरे दिन आईसीयू वार्ड से जनरल वार्ड में भर्ती कर दिया। जबकि पत्नी की हालत गंभीर थी। महिला की मौत होने पर वार्ड में लोगों की भीड़ लग गई। वहीं, परिजनों ने गलत इलाज को लेकर विरोध भी जताया। भीड़ बढ़ने पर चिकित्सालय प्रशासन ने महिला के शव को एंबुलेंस में रखवा घर भिजवा दिया।