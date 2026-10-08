फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bulandshahar News ›   Woman dies at Bulandshahr District Women Hospital

अस्पताल में महिला की मौत: बच्चेदानी के ऑपरेशन के बाद शौचालय में हुई बेहोश, परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप

Thu, 08 Oct 2026 08:27 PM IST
Rahul Kumar Tiwari संवाद न्यूज एजेंसी, बुलंदशहर
संवाद न्यूज एजेंसी, बुलंदशहर Published by: Rahul Kumar Tiwari Updated Thu, 08 Oct 2026 08:27 PM IST
सार

बुलंदशहर के जिला महिला चिकित्सालय में बच्चेदानी के ऑपरेशन के बाद महिला की शौचालय में बेहोश होकर मौत हो गई। परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए विरोध किया। अस्पताल प्रशासन ने समझाकर शव एंबुलेंस से घर भिजवा दिया।

विज्ञापन
Woman dies at Bulandshahr District Women Hospital
उपचार के दौरान महिला की मौत - फोटो : अमर उजाला संवाद

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

बुलंदशहर के खुर्जा निवासी महिला बृहस्पतिवार शाम जिला महिला चिकित्सालय के शौचालय में बेहोश होकर गिर पड़ी। जिसे चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। महिला का बच्चेदानी का ऑपरेशन हुआ था। डिस्चार्ज होने से पूर्व महिला की मौत होने पर परिजनों ने इलाज में लापरवाही बरतने के आरोप लगाए। बाद में अस्पताल प्रशासन ने परिजनों को समझा शव घर भिजवा दिया।
विज्ञापन


खुर्जा क्षेत्र के गांव शेखुपुर नगला निवासी अरविंद कुमार की पत्नी के बच्चेदानी में गांठ होने पर रविवार को जिला महिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। पति अरविंद कुमार ने बताया कि पांच अक्तूबर को पत्नी का ऑपरेशन किया गया। इसके बाद वह सर्जिकल वार्ड में भर्ती थी। बृहस्पतिवार को पत्नी की पेशाब नली निकाल दी गई। जिसके गलत तरीके से निकाले जाने की शिकायत तत्काल स्टाफ से की गई। शाम चार बजे करीब पत्नी वार्ड में बने शौचालय में गई। काफी देर तक बाहर न निकलने पर देखा तो पत्नी शौचालय में बेहोश पड़ी थी।
विज्ञापन


पत्नी की मौत अस्पताल में गलत इलाज से हुई है। पति का आरोप है कि पत्नी को तीसरे दिन आईसीयू वार्ड से जनरल वार्ड में भर्ती कर दिया। जबकि पत्नी की हालत गंभीर थी। महिला की मौत होने पर वार्ड में लोगों की भीड़ लग गई। वहीं, परिजनों ने गलत इलाज को लेकर विरोध भी जताया। भीड़ बढ़ने पर चिकित्सालय प्रशासन ने महिला के शव को एंबुलेंस में रखवा घर भिजवा दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

महिला का शव एंबुलेंस से घर भिजवा दिया गया। परिजनों ने अभी कोई लिखित में शिकायत नहीं दी है। शिकायत मिलने पर मामले की जांच कर स्टाफ की लापरवाही मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। -डॉ. धीर सिंह, चिकित्सा अधीक्षक मेडिकल कॉलेज

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed