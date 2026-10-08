भाजपा सांसद कर गए भूल: भारतीय वायु सेना को बधाई, तस्वीर लगा दी पाकिस्तान के फाइटर जेट की; नेताजी ने दी सफाई

पोस्ट हुआ वायरल

गुरुवार को भारतीय वायु सेना का स्थापना दिवस था। इस दौरान सांसद व भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री भोला सिंह के एक्स अकाउंट से एक शुभकामना पोस्ट की गई। इस पोस्ट में भारतीय वायु सेना के फाइटर जेट के फोटो के बजाए पाकिस्तान के फाइटर जेट का फोटो इस्तेमाल किया गया। सांसद के सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट की गई फोटो तत्काल वायरल हो गई। हालांकि इससे पहले ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने पोस्ट को री ट्वीट कर दिया। इसके बाद सांसद ने पोस्ट डिलीट कर दी, लेकिन कांग्रेस नेताओं ने सोशल मीडिया पर पोस्ट को लेकर भाजपा सांसद पर तीखे सवाल उठाए।