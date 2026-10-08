बुलंदशहर में बुखार से 25 वर्षीय महिला की मौत: अलीगढ़ से मेरठ किया गया था रेफर, गांव में 50 लोगों की जांच

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नगर गांव निवासी सलीम ने बताया कि उनके बेटे कफिर की पत्नी रुखसाना (25) की तबीयत बुखार आने के बाद बिगड़ गई। परिजनों ने उसे पहले एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। हालत में सुधार नहीं होने पर उसे अलीगढ़ के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया।सलीम के अनुसार, तीन अक्तूबर को रुखसाना को अलीगढ़ से मेरठ के लिए रेफर कर दिया गया। मेरठ मेडिकल में बुधवार रात उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। बृहस्पतिवार सुबह रुखसाना का शव गांव पहुंचा तो परिजनों में कोहराम मच गया।मामले की सूचना मिलने पर बृहस्पतिवार को मुनी सीएचसी की ओर से गांव में जांच शिविर लगाया गया। सीएचसी प्रभारी डॉ. विकास राय ने बताया कि शिविर में करीब 50 लोगों की जांच की गई। लोगों को आवश्यक दवाएं और परामर्श भी दिया गया। मृतका के परिजनों की डेंगू, मलेरिया समेत अन्य जांच की गई।