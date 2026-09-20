Bulandshahar News: सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत, एक घायल

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डिबाई। दिल्ली बदायूं हाईवे स्थित गांव रामनगर पर शनिवार देर शाम एक पर बाइक सवार दो युवकों को रोडवेज बस ने टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौत हो गई। जबकि पीछे बैठा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को चिकित्सक ने अलीगढ़ मेडिकल रेफर कर दिया। दोनों युवक थाना क्षेत्र के गांव चौगानपुर के रहने वाले है, जो आपस में दोस्त हैं। दोनों देर शाम डिबाई से गांव आ रहे थे। पुलिस ने मृतक युवक का नाम कृष्ण कुमार (24 वर्ष) तथा घायल युवक का नाम रोहित सिंह बताया है। घटना के बाद चालक बस लेकर फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश कर रही है।