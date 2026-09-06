Bulandshahar News: वायरल के 454 पहुंचे मरीज, त्वचा के रहे 430

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नरसेना क्षेत्र के गांव दौलतपुर कलां स्थित पीएचसी पर सुबह 11 बजे करीब सीएचओ भगत सिंह मरीजों को परामर्श देते मिले। मरीज गोविंद सिंह ने बताया कि गले में दर्द होने पर दवा लेने आया हूं। सीएचओ भगत सिंह ने बताया कि बारिश के चलते मरीजों की संख्या कम रही। मरीजों को बीमारियों से बचने के लिए साफ-सफाई पर विशेष ध्यान देने को कहा। वहीं, अहमदगढ़ पीएचसी पर फार्मासिस्ट संदीप शर्मा मरीजों को परामर्श देते मिले। मुकेश ने बताया कि बेटे को बुखार होने पर उसे दिखाकर दवा ली है। फार्मासिस्ट संदीप शर्मा ने बताया कि मेले में बुखार के 10, खांसी के तीन व आठ अन्य बीमारी के मरीज रहे। बुखार के मरीजों को जांच करवाने के बाद दवा का सेवन करने की सलाह दी। उधर,खुर्जा देहात क्षेत्र के धरपा पीएचसी पर आरोग्य मेले में दोपहर एक बजे करीब डॉ. ललित कुमार परामर्श देते मिले। सोनू ने बताया कि बुखार होने पर विशेषज्ञ को दिखा दवा ली हैं। डॉ. ललित कुमार ने बताया कि बारिश के कारण मरीजों की संख्या कम रहीं। औसतन 25 से 30 की जगह केवल 14 मरीज ही पहुंचे। इसमें एलर्जी के चार, बुखार के तीन, एआरवी के लिए दो, खांसी के दो और शेष अन्य बीमारियों के मरीज रहे। वहीं, नगर के सरायधारी, शास्त्री नगर, बीसा कालोनी स्थित गिरधारी नगर नगरीय पीएचसी पर मरीजों ने पहुंचकर परामर्श लिया। उधर, अन्य पीएचसी पर आयोजित आरोग्य मेले में सभी जगह अधिकांश मरीज बुखार के रहे। इसके अलावा मेले में एलर्जी, सर्दी-जुकाम, खांसी, नेत्ररोग, हड्डी रोग समेत अन्य बीमारियों के मरीज भी शामिल रहे।इन-इन बीमारियों के आए मरीजबीमारी - मरीजों की संख्यावायरल : 454त्वचा रोग : 430सर्दी-जुकाम, खांसी : 234एआरवी : 116हड्डी रोग : 124नेत्र रोग : 128पेट दर्द : 87गर्भवती : 325बच्चे : 95सांस रोगी : 36अन्य : 471कोटजिले के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आरोग्य मेले का आयोजन हुआ। बारिश के चलते मरीजों की संख्या कम रही। अधिकांश मरीज बुखार के रहे। - डॉ. सुनील कुमार दोहरे, सीएमओ