धार्मिक मंच पर अश्लील डांस का वीडियो: फिल्मी गाने पर कलाकार ने लगाए ठुमके, आपत्ति के बाद कमेटी ने लगाई फटकार

कलाकारों को हिदायत दी गई कि आगे से मंच पर केवल रामलीला और अन्य धार्मिक कार्यक्रम ही प्रस्तुत किए जाएं। कमेटी की अनुमति के बिना किसी भी तरह का कार्यक्रम नहीं किया जाएगा। लोकेश कुमार का कहना है कि आयोजन का उद्देश्य धार्मिक परंपराओं और संस्कृति को बढ़ावा देना है। मंच पर अश्लीलता से आयोजन की गरिमा प्रभावित होती है। भविष्य में ऐसी घटना न हो, इसके लिए कलाकारों और मंच से जुड़े लोगों को विशेष रूप से निर्देशित किया गया है।