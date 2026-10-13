Bulandshahar News: रामलीला मंचन के दौरान कलाकार के डांस का वीडियो वायरल

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सोशल मीडिया पर एक मिनट 41 सेकेंड का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें फिल्मी गीत पर एक कलाकार महिलाओं की पोशाक पहने डांस कर रहा है। वीडियाे वायरल होने के बाद लोगों ने अलग-अलग टिप्पणी शुरू कर दी। वीडियो पहासू के रामलीला मैदान में मंचन के दौरान का बताया जा रहा है।सोशल मीडिया पर लोग वीडियो को लेकर आस्था के साथ मजाक करने और रामलीला का अपमान करने की भी बात कर रहे हैं। रामलीला समिति पर अश्लीलता फैलाने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं समिति के अध्यक्ष प्रेम पाल शर्मा का कहना है कि वीडियो की जानकारी नहीं है। संवाद न्यूज एजेंसी भी वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। थाना प्रभारी का कहना है कि वायरल वीडियो की जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।