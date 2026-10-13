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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bulandshahar News ›   Video of an artist's dance during a Ramlila performance goes viral.

Bulandshahar News: रामलीला मंचन के दौरान कलाकार के डांस का वीडियो वायरल

Tue, 13 Oct 2026 10:57 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 10:57 PM IST
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Video of an artist's dance during a Ramlila performance goes viral.
पहासू के रामलीला मंच पर डांस के वायरल वीडियो का स्क्रीन शॉट। स्रोत: वीडियो ग्रेब
पहासू। कस्बा में आयोजित रामलीला मंचन के दौरान मंच पर कलाकार की ओर से फिल्मी गीत पर डांस का वीडियो वायरल हो रहा है। इस पर लोग आस्था के नाम पर अश्लीलता फैलाने का आरोप लगाते हुए टिप्पणी कर रहे हैं।
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सोशल मीडिया पर एक मिनट 41 सेकेंड का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें फिल्मी गीत पर एक कलाकार महिलाओं की पोशाक पहने डांस कर रहा है। वीडियाे वायरल होने के बाद लोगों ने अलग-अलग टिप्पणी शुरू कर दी। वीडियो पहासू के रामलीला मैदान में मंचन के दौरान का बताया जा रहा है।
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सोशल मीडिया पर लोग वीडियो को लेकर आस्था के साथ मजाक करने और रामलीला का अपमान करने की भी बात कर रहे हैं। रामलीला समिति पर अश्लीलता फैलाने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं समिति के अध्यक्ष प्रेम पाल शर्मा का कहना है कि वीडियो की जानकारी नहीं है। संवाद न्यूज एजेंसी भी वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। थाना प्रभारी का कहना है कि वायरल वीडियो की जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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