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Bulandshahar News: नैथला हसनपुर में निकली आठवीं विशाल महाकाली शोभायात्रा

Tue, 13 Oct 2026 11:09 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 11:09 PM IST
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Eighth Grand Mahakali Procession Taken Out in Naithala Hasanpur
गांव नैथला हसनपुर में निकाली गई शोभायात्रा में शामिल झांकी। संवाद
बुलंदशहर। नैथला हसनपुर गांव में आठवीं विशाल महाकाली शोभायात्रा धूमधाम से निकाली गई। शोभायात्रा शाम पांच बजे प्राचीन मंदिर से शुरू होकर ब्रह्मकुंज मोहल्ले सहित विभिन्न मोहल्लों से गुजरी। यात्रा में महाकाली के विभिन्न स्वरूप आकर्षण का केंद्र रहे। बड़े स्वरूप वैभव शर्मा ने श्मशान वासिनी माता का रूप धारण किया। जगह-जगह श्रद्धालुओं ने पुष्पवर्षा कर माता रानी का स्वागत किया और घरों में आरती-पूजन किया। समापन पर प्राचीन मंदिर के सामने महाआरती हुई और प्रसाद वितरित किया गया।
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