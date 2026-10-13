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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bulandshahar News ›   Two arrested for burglary at former MLA's residence

Bulandshahar News: पूर्व विधायक के आवास में चोरी करने वाले दो गिरफ्तार

Tue, 13 Oct 2026 11:06 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 11:06 PM IST
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स्याना। पूर्व विधायक अनीता लोधी के चांदपुर चुंगी स्थित आवास का ताला तोड़कर चोरी करने के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों को हापुड़ मार्ग स्थित अरोमा होटल के पास से गिरफ्तार किया है।
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आरोपियों के कब्जे से एक चाकू, चोरी किए पर्स, नकदी और आधार कार्ड आदि बरामद किया गया है। सीओ रामकरन सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान हापुड़ नगर के सिकंदर गेट स्थित मोती कॉलोनी निवासी आदिल व नौशाद उर्फ कल्लू के रूप में हुई है।
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आरोपियों के कब्जे से एक पूर्व डिबाई विधायक डॉ. अनीता लोधी के आवास से चोरी किए गए पर्स, नकदी और आधार कार्ड आदि बरामद किया गया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों का चालान किया है।
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