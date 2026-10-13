Bulandshahar News: पूर्व विधायक के आवास में चोरी करने वाले दो गिरफ्तार

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आरोपियों के कब्जे से एक चाकू, चोरी किए पर्स, नकदी और आधार कार्ड आदि बरामद किया गया है। सीओ रामकरन सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान हापुड़ नगर के सिकंदर गेट स्थित मोती कॉलोनी निवासी आदिल व नौशाद उर्फ कल्लू के रूप में हुई है।आरोपियों के कब्जे से एक पूर्व डिबाई विधायक डॉ. अनीता लोधी के आवास से चोरी किए गए पर्स, नकदी और आधार कार्ड आदि बरामद किया गया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों का चालान किया है।