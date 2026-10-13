Bulandshahar News: 44 बीघा में बन रही चार अनधिकृत कॉलोनी प्राधिकरण ने की ध्वस्त

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प्राधिकरण सचिव वान्या सिंह ने बताया कि प्राधिकरण उपाध्यक्ष के निर्देश पर अनधिकृत कॉलोनियों पर ध्वस्तीकरण का अभियान लगातार चलाया जा रहा है। मंगलवार को जहांगीराबाद क्षेत्र में सचल प्रवर्तन दल को भेजा गया।टीम को जहांगीराबाद की अनाज मंडी, आरसी फार्म हाउस के पास आनंद सिंघल द्वारा करीब 11 बीघा, भईपुर दोराहे के पास लाला सुरेश द्वारा करीब चार बीघा, लीलावती स्कूल के पास असलम द्वारा करीब चार बीघा और गहना गोवर्धनपुर मार्ग पर मुनेंद्र पाल सिंह द्वारा करीब 25 बीघा भूमि में अनधिकृत कॉलोनी काट बेचने का प्रयास करते मिले। इस दौरान नामित पुलिस बल, स्थानीय पुलिस बल, प्राधिकरण के सहायक अभियंता एवं अवर अभियंता और अन्य स्टाफ मौजूद रहे।कोटअनधिकृत कॉलोनियों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी रहेगी। लोगों से अपील है कि अनधिकृत कॉलोनी में प्लाट न खरीदें व बिना मानचित्र स्वीकृति कराए कोई भी निर्माण कार्य ना करें। - डॉ. अपराजिता सिंह सिनसिनवार, प्राधिकरण उपाध्यक्ष