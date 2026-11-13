Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bulandshahar News ›   Vehicles operating without a VLTD from January onwards will be subject to a fine.

Bulandshahar News: जनवरी से बिना वीएलटीडी दौड़े वाहन तो भरना होगा जुर्माना

Fri, 13 Nov 2026 11:33 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 11:33 PM IST
विज्ञापन
बुलंदशहर। सार्वजनिक परिवहन में यात्रियों की सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग अब सख्त रुख अपनाने जा रहा है। जनवरी से बिना व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (वीएलटीडी) के संचालित होने वाले रोडवेज और निजी बसों, टैक्सी, ऑटो तथा स्कूल वाहनों के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। नियम का उल्लंघन करने वाले वाहन स्वामियों से जुर्माना वसूला जाएगा। विभाग की ओर से पहले ही निर्देश जारी किए जा चुके हैं लेकिन जिले में बड़ी संख्या में वाहन स्वामियों ने अब तक डिवाइस नहीं लगवाई है।
विज्ञापन

एआरटीओ नीतू शर्मा ने बताया कि कार्यालय की ओर से भी वाहन स्वामियों को कई बार निर्देशित किया जा चुका है। इसके बावजूद निजी वाहनों में वीएलटीडी लगवाने को लेकर लापरवाही बरती जा रही है। फिटनेस के लिए आ रही कई बसों में पहले से लगी ट्रैकिंग डिवाइस भी खराब बताई जा रही हैं। जिन्हें बदलवाने के बाद ही फिटनेस जारी की जा रही है। वाहन स्वामी समय रहते अपने वाहनों में डिवाइस लगवा लें, जिससे कार्रवाई से बचने के साथ यात्रियों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सके।
विज्ञापन

--
दुर्घटना और आपात स्थिति में मिलेगी तत्काल मदद
वीएलटीडी लगने से दुर्घटना, आपात स्थिति या छेड़खानी जैसी घटनाओं के दौरान वाहन की लोकेशन तत्काल पता चल सकेगी। इससे पुलिस और नियंत्रण कक्ष को वाहन तक पहुंचने तथा जरूरतमंद यात्रियों को समय पर सहायता उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। कुछ वाहन स्वामी अतिरिक्त खर्च के चलते डिवाइस लगवाने से बच रहे हैं। जनवरी से जांच अभियान शुरू होने के बाद ऐसे वाहन स्वामियों पर कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed