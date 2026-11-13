Bulandshahar News: सर्दी बढ़ते ही बच्चों में निमोनिया का खतरा, ओपीडी में बढ़े मरीज

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जिला महिला चिकित्सालय के बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. ओमप्रकाश ने बताया कि छोटे बच्चों में सर्दी, खांसी, जुकाम और बुखार निमोनिया के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। सांस लेने में परेशानी, सांस तेज चलना और सीने में धंसाव दिखाई देने पर लापरवाही नहीं करनी चाहिए। ऐसी स्थिति में तत्काल चिकित्सक से संपर्क करना जरूरी है। बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. नरेंद्र सिंह ने बताया कि सर्दी के मौसम में बच्चों को संक्रमण से बचाना जरूरी है। अभिभावक उनके खानपान, साफ-सफाई और गर्म कपड़ों का विशेष ध्यान रखें। सांस लेने में अधिक परेशानी होने, होंठ या जीभ नीली पड़ने अथवा दूध-पानी नहीं पी पाने की स्थिति में बच्चे को तुरंत अस्पताल लेकर जाएं। शुक्रवार को करीब 250 बच्चों को लेकर परिजन ओपीडी में पहुंचे। अर्चना ने बताया कि पोते को बुखार होने पर दिखाया है।निमोनिया के प्रमुख लक्षण: लगातार खांसी, जुकाम और बुखार होना।: सांस तेज चलना या सांस लेने में परेशानी।: सांस लेते समय पसलियों के नीचे छाती का धंसना।: दूध पीने और खाना खाने में परेशानी होना।: बच्चे का सुस्त रहना और सामान्य से कम सक्रिय होना।बचाव के लिए बरतें सावधानी: बच्चों को ठंड और ठंडी हवा से बचाकर रखें।: मौसम के अनुसार गर्म कपड़े पहनाएं।: छोटे बच्चों को नियमित रूप से मां का दूध पिलाएं।: बच्चों के आसपास धूम्रपान न करें।: घर में साफ-सफाई रखें और खांसते-छींकते समय मुंह ढकें।: चिकित्सक की सलाह के बिना बच्चों को दवा न दें।कोटओपीडी में प्रतिदिन 250 के करीब बच्चों को लेकर परिजन परामर्श लेने आ रहे हैं। इनमें निमोनिया व सीजनल वायरल फीवर के अधिक हैं। - डॉ. धीर सिंह, चिकित्सा अधीक्षक मेडिकल कॉलेज