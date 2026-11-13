Bulandshahar News: निकायों के पास टैंकर-मशीनें, फिर भी सड़कों पर उड़ रही धूल

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जिले में नौ नगर पालिका और आठ नगर पंचायत हैं। इनमें से सिर्फ आठ निकायों में ही छिड़काव शुरू हुआ है। नगर पालिका बुलंदशहर में पांच वाहन हैं। इनमें से तीन से प्रतिदिन हॉटस्पॉट मार्गों पर छिड़काव हो रहा है। खुर्जा में एक एंटी स्मॉग मशीन और चार वाहन होने के बाद भी दो वाहनों से ही कई दिनों से छिड़काव हो रहा है।शिकारपुर में दो वाहनों से पांच स्थानों और गुलावठी में एक वाहन से चार मार्गों पर पानी डाला जा रहा है। जहांगीराबाद में छह वाहन और एक वाटर स्प्रिंकलर होने के बाद भी केवल चार सड़कों पर छिड़काव हो रहा है। डिबाई में सुबह-शाम और स्याना में तीन वाहनों में से दो से छिड़काव हो रहा है। अनूपशहर में बृहस्पतिवार से अभियान शुरू हुआ, जबकि सिकंदराबाद में शनिवार से छिड़काव की बात कही गई है।नगर पंचायतों की हालत और खराब है। औरंगाबाद में दो वाहन होने के बाद भी कहीं छिड़काव नहीं हो रहा है। बुलंदशहर-स्याना-गढ़ स्टेट हाईवे पर गड्ढों से धूल उड़ रही है। खानपुर में चार वाहन और एक स्मॉग मशीन तथा बुगरासी में तीन वाहन होने के बाद भी शनिवार से छिड़काव की तैयारी है। पहासू में भी तीन वाहन होने के बाद शनिवार से अभियान की बात है। छतारी और नरौरा में दो-दो वाहनों से छिड़काव हो रहा है।कोटसभी निकाय के ईओ से प्रदूषण को लेकर की गई कार्रवाई और पानी के छिड़काव की रिपोर्ट मांगी गई है। जहां छिड़काव नहीं हो रहा, उन क्षेत्र के ईओ से स्पष्टीकरण मांगा है। वायु प्रदूषण रोकने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। - अभिषेक सिंह, एडीएम वित्त एवं राजस्व