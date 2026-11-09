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यूपी: दीपावली पर घर लौट रहे बाइक सवार भाइयों को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, एक की मौत; दूसरा घायल

Mon, 09 Nov 2026 03:02 PM IST
Sharukh Khan अमर उजाला नेटवर्क, बुलंदशहर
अमर उजाला नेटवर्क, बुलंदशहर Published by: Sharukh Khan Updated Mon, 09 Nov 2026 03:02 PM IST
सार

बुलंदशहर में दीपावली पर घर लौट रहे बाइक सवार भाइयों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में एक की मौत हो गई, जबकि दूसरा घायल हो गया। दिल्ली से गांव लौटते समय मुमरेजपुर के पास दर्दनाक हादसा हुआ। त्योहार की खुशियां मातम में बदल गईं।

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Unidentified vehicle hits brothers on motorcycle in bulandshahr one dead another injured
bulandshahr road accident - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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बुलंदशहर के थाना अहमदगढ़ इलाके के गांव मुमरेजपुर स्थित केपी कांता ग्रामोदय इंटर कॉलेज के सामने रविवार को दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। अज्ञात तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका छोटा भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद दीपावली की खुशियां मातम में बदल गईं।
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जानकारी के अनुसार, जिला बदायूं के थाना बिल्सी क्षेत्र के गांव बेरमे बुजुर्ग निवासी राजीव (32) पुत्र श्याम बाबू अपने छोटे भाई सुमित के साथ दिल्ली से बाइक पर सवार होकर दीपावली का त्योहार मनाने अपने गांव लौट रहे थे। 
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जैसे ही दोनों भाई अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के गांव मुमरेजपुर स्थित केपी कांता ग्रामोदय इंटर कॉलेज के समीप पहुंचे, तभी सामने से आए एक अज्ञात तेज रफ्तार वाहन ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी।
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हादसे में राजीव की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसका छोटा भाई सुमित गंभीर रूप से घायल हो गया। दुर्घटना की सूचना मिलते ही थाना अहमदगढ़ प्रभारी निरीक्षक नरेंद्र सिंह पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने तत्काल यातायात व्यवस्था संभालते हुए सड़क पर लगे जाम को खुलवाया।

 

प्रभारी निरीक्षक नरेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। हादसे की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। दीपावली पर घर लौट रहे परिवार के लिए यह हादसा खुशियों की जगह जिंदगी भर का गम छोड़ गया।
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