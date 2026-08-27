चाचा बना हैवान: 12वीं की छात्रा के साथ किया दुष्कर्म, स्कूल छोड़ने के बहाने ले गया था होटल, हालत गंभीर

कोतवाली क्षेत्र के गांव निवासी युवक ने बताया कि वह एक ट्रैवल कंपनी में चालक का कार्य करते हैं। उनकी 17 वर्षीय बेटी गांव के बाहर ही एक निजी स्कूल में 12वीं कक्षा की छात्रा है। रोजाना की तरह बृहस्पतिवार सुबह करीब छह बजे उनकी बेटी स्कूल के लिए घर से निकल गई। तभी थोड़ी दूर ही पड़ोस में रहने वाला रिजवान बाइक से वहां आया, जो पीड़ित के बुआ का बेटा और किशोरी का चाचा है।