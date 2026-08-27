कृष्ण कुमार की हत्या में नया मोड़: पति-पत्नी में अक्सर होता था झगड़ा, जमीन पर गिराकर मारती थी प्रीति; वीडियो

यूपी के बुलंदशहर जिले में पति कृष्ण कुमार की हत्या के मामले में नया मोड़ आया है। पुलिस अधीक्षक के अनुसार, पति-पत्नी के बीच आए दिन झगड़ा होता था और हत्या अवैध संबंधों का विरोध करने पर की गई। पति-पत्नी के बीच मारपीट का एक कई माह पुराना वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में प्रीति अपने पति कृष्ण को जमीन पर गिराकर मारती दिख रही है। रिश्तेदारों को कृष्ण के गले पर निशान देखकर शक हुआ था, जिसके बाद उनकी सूचना पर पुलिस ने प्रीति को गिरफ्तार किया है। यह घटना थाना नगर कोतवाली क्षेत्र के गांव बहलीमपुरा की है। 25 अगस्त की रात प्रीति ने तौलिये से गला घोंटकर कृष्ण की हत्या की थी। मृतक की मां अंगूरी देवी ने हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है।

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