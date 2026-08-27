Bulandshahar News: गेसूपुर में प्रतिबंधित लकड़ी का अवैध भंडारण पकड़ा, 80 हजार का जुर्माना
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 12:19 AM IST
Updated Thu, 27 Aug 2026 12:19 AM IST
विज्ञापन
ऊंचागांव/नरसेना। क्षेत्र के गांव गेसूपुर में प्रतिबंधित लकड़ी के अवैध कटान और भंडारण पर वन विभाग और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की। टीम ने एक गाड़ी जब्त की और टाल मालिक नवेद पर 80 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। वन विभाग को प्रतिबंधित पेड़ों के अवैध कटान की शिकायतें मिल रही थीं। सूचना पर टीम ने पुलिस के साथ गेसूपुर में संचालित टाल पर छापा मारा। मौके पर लकड़ी से लदी गाड़ी मिली, जिसे थाने ले जाया गया। जांच में टाल पर भी बड़ी मात्रा में लकड़ी का भंडारण मिला। डिप्टी रेंजर प्रमोद कुमार भारती ने बताया कि बिना अनुमति कटाई, भंडारण और परिवहन वन अधिनियम के तहत गंभीर अपराध है। विभाग ने भविष्य में भी अवैध गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। पुलिस ने वन विभाग के साथ समन्वय से अवैध लकड़ी के कारोबार पर रोक लगाने की बात कही।
विज्ञापन