Bulandshahar News: ट्रक की टक्कर से बाइक सवार दो भाइयों की मौत

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अरनिया थाना क्षेत्र के मंसूरपुर गांव निवासी धर्मेंद्र ने बताया कि उनके ताऊ वीरपाल के बेटे हीरालाल (47) और दिनेश (44) गाैतमबुद्ध् नगर के छिजारसी क्षेत्र स्थित यादराम मार्केट के पास परिवार के साथ रहते थे। वहीं मेहनत मजदूरी कर परिवार पालन-पोषण करते थे। गांव मंसूरपुर में स्थित उनका मकान कच्चा था, जो बारिश के कारण और खराब हो गया।मकान की छत को पक्का करने और फर्श का भराव करने के लिए रविवार को भाई दिनेश अकेला गांव आया था। बुधवार सुबह हीरालाल भी बाइक से गांव आ गए। गांव से दिनेश, हीरालाल और दूसरे ताऊ रमेश का बेटा जयपाल तीनों एक ही बाइक पर सवार होकर खुर्जा तहसील जा रहे थे। वहां पर हीरालाल को जन सेवा केंद्र पर आधार कार्ड में संशोधन कराना था और मकान के लिए कुछ सामान लेना था।वह जब जीटी रोड पर दादू पॉटरी के पास पहुंचे तभी पीछे से ट्रक ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी, जिसमें तीनों गिर गए। ट्रक तीनों को रौंदते हुए आगे निकल गया। राहगीरों ने शोर मचाया और ट्रक को रोक लिया। चालक ट्रक छोड़कर वहां से भाग गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों घायलों को जटिया अस्पताल पहुंचाया जहां हीरालाल को मृत घोषित कर दिया। दिनेश और जयपाल को हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया।परिजन दिनेश और जयपाल को लेकर कैलाश अस्पताल पहुंचे। वहां थोड़ी देर उपचार के बाद दिनेश को भी मृत घोषित कर दिया गया। वहीं, जयपाल का उपचार शुरू कर दिया गया।-मंसूरपुर गांव निवासी राजकुमार ने बताया कि उनके चचेरे भाई दिनेश व हीरालाल करीब सात साल पहले गांव से गाैतमबुद्धनगर चले गए थे और वहीं पर परिवार के साथ रहते थे। हीरालाल की दो बेटियों अंजली व शिवानी की शादी हो गई और बेटा प्रशांत अभी दसवीं में पढ़ रहा है। वहीं, दिनेश का एक बेटा शिवम और दो बेटियां प्रियंका व सालनी हैं। दोनों भाइयों की मौत से हीरालाल की पत्नी सीमा, दिनेश की पत्नी कुसुम और चार बच्चों पर आर्थिक संकट आ गया है। गांव वाला घर रहने की स्थिति में नहीं है। वहीं, गाैतमबुद्धनगर के छिजारसी में दोनों के परिवार किराये के घर में रहते हैं।सीओ खुर्जा शोभित कुमार अत्री का कहना है कि सड़क हादसे में ट्रक की टक्कर से दो सगे भाइयों की मौत हो गई। जो वर्तमान में गाैतमबुद्ध नगर में अपने परिवार के साथ रहते थे। किसी काम से गांव आए हुए थे। मामले में अभी कोई तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं, ट्रक को कब्जे में ले लिया गया है।