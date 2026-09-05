फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bulandshahar News ›   Two animals die of Lumpy disease in Rajgarhi; 12 infected.

Bulandshahar News: राजगढ़ी में लंपी बीमारी से दो पशुओं की मौत, 12 बीमार

Sat, 05 Sep 2026 11:49 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 11:49 PM IST
विज्ञापन
Two animals die of Lumpy disease in Rajgarhi; 12 infected.
बुलंदशहर/औरंगाबाद। नगर के अंबा कॉलोनी में लंपी बीमारी से एक पुंगनूर गाय की मौत हो गई। वहीं, औरंगाबाद क्षेत्र के गांव राजगढ़ी में एक ही सिरिंज से इंजेक्शन लगाने से दो पशुओं की मौत हो गई, जबकि 12 से अधिक पशु बीमार हैं। आरोप है कि पशु चिकित्सक गांव में पशुओं के टीकाकरण के लिए आए थे ओर एक ही सिरिंज का इस्तेमाल करते हुए सभी पशुओं को टीकाकरण कर दिया।
विज्ञापन

लखावटी ब्लॉक चिकित्सालय की एक टीम 27 अगस्त को गांव राजगढ़ी में पशुओं को टीकाकरण के लिए गई थी। घर के अंदर आदमी न होने के बाबजूद उन्होंने एक ही सिरिंज का इस्तेमाल करते हुए पशुओं का टीकाकरण कर दिया। गांव निवासी उम्मेद गुर्जर के एक पशु की शुक्रवार को मौत हो गई। जबकि दूसरे पशु की शनिवार की सुबह मौत हो गई। उम्मेद गुर्जर के अनुसार पशुओं को लंपी वायरस था। इस कारण दोनों पशुओं की मौत हुई है। गांव में अभी भी संजीव, सतवीर, जितेंद्र, पप्पू, चमन के एक दर्जन से अधिक पशु इसकी चपेट में हैं। दूसरी ओर नगर के अंबा कॉलोनी निवासी एसके गुप्ता ने बताया कि उनके पास दो पुंगनूर गाय थीं। इनमें एक गाय पिछले दिनों लंपी की चपेट में आ गई, जिसने शनिवार को दम तोड़ दिया। इसकी जानकारी पशुपालन विभाग को दे दी है।
विज्ञापन

लखावटी पशु चिकित्सक डॉ. मोहन चाहर का कहना है कि पशुओं में बीमारी से बचाव के लिए लखावटी ब्लॉक क्षेत्र में टीकाकरण कराया जा रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed