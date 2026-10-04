Bulandshahar News: जलभराव से परेशान लोगों ने ईओ फूंका पुतला, लगाए नारे
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 10:52 PM IST
Updated Sun, 04 Oct 2026 10:52 PM IST
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खुर्जा। नेहरूपुर चुंगी मोहल्ला में रविवार को जलभराव और खराब सड़क से परेशान निवासियों ने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने नगर पालिका अधिशासी अधिकारी मोहम्मद अनवर हुसैन का पुतला जलाया। लोगों ने ईओ पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए नारे लगाए और जल्द आंदोलन की चेतावनी दी।
नेहरूपुर निवासी सुरेश ने बताया कि मोहल्ले में सड़क और नाली की सुविधा नहीं है। इससे गलियों में पानी भरा रहता है और पैदल चलना मुश्किल होता है। लोकेश के अनुसार, कई शिकायतों के बावजूद नगर पालिका ने सुनवाई नहीं की। पिछले साल सभासद ने सड़क व नाली निर्माण का प्रस्ताव भेजा था। इसे मार्च 2026 में मंजूरी मिली, पर काम शुरू नहीं हुआ। कांति ने बताया कि 150 मीटर सड़क, नाली और फुटपाथ के लिए शासन से 38 लाख रुपये मंजूर हुए थे। निर्माण कार्य शुरू न होने से गंदगी और मच्छर पनप रहे हैं। सरोज ने अधिकारियों पर कमीशन के लिए काम रोकने का आरोप लगाया।
नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी मोहम्मद अनवर हुसैन ने कहा कि नेहरूपुर में स्थानीय लोगों के आपसी विवाद के कारण निर्माण कार्य रुका है। उन्होंने बताया कि लोग अपनी पसंद के अनुसार कार्य कराने की जिद करते हैं। ईओ के अनुसार, कई बार निरीक्षण के बावजूद यह समस्या बनी हुई है।
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नेहरूपुर निवासी सुरेश ने बताया कि मोहल्ले में सड़क और नाली की सुविधा नहीं है। इससे गलियों में पानी भरा रहता है और पैदल चलना मुश्किल होता है। लोकेश के अनुसार, कई शिकायतों के बावजूद नगर पालिका ने सुनवाई नहीं की। पिछले साल सभासद ने सड़क व नाली निर्माण का प्रस्ताव भेजा था। इसे मार्च 2026 में मंजूरी मिली, पर काम शुरू नहीं हुआ। कांति ने बताया कि 150 मीटर सड़क, नाली और फुटपाथ के लिए शासन से 38 लाख रुपये मंजूर हुए थे। निर्माण कार्य शुरू न होने से गंदगी और मच्छर पनप रहे हैं। सरोज ने अधिकारियों पर कमीशन के लिए काम रोकने का आरोप लगाया।
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नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी मोहम्मद अनवर हुसैन ने कहा कि नेहरूपुर में स्थानीय लोगों के आपसी विवाद के कारण निर्माण कार्य रुका है। उन्होंने बताया कि लोग अपनी पसंद के अनुसार कार्य कराने की जिद करते हैं। ईओ के अनुसार, कई बार निरीक्षण के बावजूद यह समस्या बनी हुई है।
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