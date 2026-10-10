बुलंदशहर में बच्चों के खेल ने कराया खूनी संघर्ष: दो पक्षों में जमकर पथराव, तीन घायल; 11 पर कार्रवाई

लाल मोहम्मद की तहरीर पर छह नामजद और भूरा खान की तहरीर पर पांच लोगों के खिलाफ बलवा, मारपीट व धमकी की धारा में रिपोर्ट दर्ज की गई। पुलिस ने मौके पर पहुंच कर एक पक्ष के लाल मोहम्मद, मंसूर, काले खां और दूसरे पक्ष के भूरा खान, दौलत, शाहबुद्दीन, सिंटू खांन, इश्लाम खां, मुन्ना, इस्फाक, मुजाहिद को गिरफ्तार किया गया। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। - दीपक कुमार, सीओ, शिकारपुर

इसके काले खां व साजिया चोटिल हो गए। साथ ही जान से मारने की धमकी दी। सूचना पर पहुंची पुलिस को देख आरोपी वहां से भाग गए। इसके अलावा दूसरी तरफ से पुलिस को दी तहरीर में भूरा खान ने बताया कि शुक्रवार शाम को खेलते हुए बच्चों से गलती से काले खां के पत्थर लग गया। इस बात पर काले खां, आसिफ, लाल मोहम्मद, कैफ व गुड्डू बच्चों को गाली देने लगे। जो गांव निवासी सद्दाम के बच्चे थे।पीड़ित गाली देने का विरोध किया तो आरोपियों ने उनके व उनके परिवार के साथ मारपीट की। आरोप है कि ईंट व लाठी डंडे से हमला किया। इसमें मुजाहिद घायल हो गया। पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज की। वहीं, घटना के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें गांव में कई ईंट पत्थर के टुकड़े पड़े और पथराव होता दिख रहा है।