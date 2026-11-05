Bulandshahar News: आज से 15 नवंबर तक जिले को मिलेगी 24 घंटे बिजली

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आठ नवंबर को दिवाली है। इस पर्व पर जिले को निर्बाध बिजली की सप्लाई मिलेगी। अधीक्षण अभियंता (प्रणाली नियंत्रण लखनऊ) ने अधीक्षण अभियंता को पत्र भेजकर आगामी त्योहारों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति की अनुमति प्रदान की है।अधीक्षण अभियंता हापुड़ सुभाष चंद्र ने अधिशासी अभियंता, एसडीओ और अवर अभियंताओं के साथ बैठक कर, इन आदेशों का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि त्योहारों के दिनों में किसी भी फीडर को शट डाउन पर बंद नहीं किया जाएगा। यदि आपात स्थिति बनती है तो इसके लिए एसडीओ ही शट डाउन लेने के अधिकारी होंगे। अवर अभियंता और लाइनमैन अपने स्तर से शट डाउन नहीं ले सकेंगे।उन्होंने बताया कि बिजलीघरों पर रात्रिचर गैंग भी तैनात रहेगा। फाल्ट की सूचना मिलते ही तुरंत टीम को भेजकर आपूर्ति बहाल कराई जाएगी।24 घंटे बिजली की सप्लाई वाले आदेश में नलकूप फीडरों को शामिल नहीं किया गया है। ये फीडर पूर्व में जारी शेड्यूल के अनुसार ही चलेंगे। शहर और गांवों के आबादी वाले क्षेत्रों को निर्बाध बिजली की आपूर्ति मिलेगी।तिथि त्योहार आपूर्ति6 नवंबर धनतेरस 24 घंटे07 नवंबर छोटी दिवाली 24 घंटे08 नवंबर दिवाली 24 घंटे10 नवंबर गोवर्धन पूजा 24 घंटे11 नवंबर भाई दूज 24 घंटे13 नवंबर दूर्वा गणपति व्रत 24 घंटे15 नवंबर छठ पूजा 24 घंटेजिले को आज से त्योहारों पर 24 घंटे बिजली आपूर्ति मिलेगी, इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सभी अधिकारी, कर्मचारियों को निर्देशित कर दिया गया है, शट डाउन एसडीओ के स्तर से ही लिए जा सकेंगे।सुभाष चंद्र, अधीक्षण अभियंता।